Banco Provincia explicó el error detrás de los cobros indebidos y ya anunció cuándo devolverán el dinero + Agregar ámbito en









La entidad bancaria bonaerense detectó fallas que afectaron a cientos de clientes en las últimas horas con cobros de hasta $95.000.

El Banco Provincia reconoció una falla en el sistema que aplicó débitos automáticos por error. Créditos: Banco Provincia

Los clientes del Banco Provincia de Buenos Aires comenzaron la jornada con un fuerte malestar y preocupación. Cientos de usuarios de cuentas sueldo, empleados estatales y jubilados reportaron cobros automáticos incorrectos bajo el concepto de “comisión por mantenimiento” que alcanzaron hasta los $95.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Debido a la gran cantidad de reclamos recibidos en las últimas horas, la entidad bancaria bonaerense rompió el silencio y explicó que fue una falla técnica. Además, dieron todos los detalles de la situación y revelaron cuándo devolverán el dinero a los damnificados.

Miles de reclamos llegaron al Banco Provincia por cobros indebidos. Banco Provincia: qué pasó con los cobros indebidos Desde las primeras horas del día, las redes sociales y los canales de atención al cliente del Banco Provincia desbordaron de reclamos por cobros no autorizados que alcanzaron grandes cifras. Los voceros oficiales de la institución confirmaron que se trató de un problema informático interno que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas.

Los montos de estos descuentos llegaron bajo el concepto de “comisión por mantenimiento” y alcanzaron los $95.000 en algunas cuentas. Este episodio recordó lo ocurrido a fines del 2025 cuando un error afectó a miles de usuarios con cobros que iban de los $60.000 hasta más de $80.000.

Cuándo devolverá el banco el dinero La entidad bancaria confirmó que se está realizando la restitución automática de los importes en las cuentas alcanzadas sin necesidad de que los clientes realicen ningún trámite o reclamo. Si bien habían estimado concretar la totalidad de los reintegros durante la mañana de este martes, la normalización del sistema se extenderá por el resto de la jornada debido a la gran cantidad de usuarios afectados.

Desde el organismo bonaerense reiteraron las disculpas por las molestias ocasionadas a cada cliente y aseguraron que el inconveniente fue transitorio, por lo que la totalidad del dinero debitado por error impactará acreditado a la brevedad.

Temas Banco Provincia