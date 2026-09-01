Murió el español Francesc Garrido, actor de películas como "Mar adentro", "Alatriste" y "La adopción"

Garrido fue un destacado actor dueño de una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Tenía 56 años.

El actor español Francesc Garrido , con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión, murió este lunes a los 56 años a causa de un infarto.

Garrido comenzó su carrera en el teatro, muy vinculado al Teatre Lliure, pero también ha participado en más de 30 películas, entre ellas Mar Adentro , Te doy mis ojos o Smoking Room .

Fue nominado en dos ocasiones a los Premios Gaudí por sus trabajos en Stella Cadente y La adopción , como mejor actor secundario y protagonista, respectivamente. Entre sus trabajos más recientes destaca Balandrau, viento salvaje , así como El anfitrión , protagonizada por Willem Dafoe .

En televisión, su currículum acumula alrededor de una veintena de series, entre las que figuran Sé quién eres , El tiempo entre costuras , Clanes , Gran Reserva o Isabel .

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, desarrolló una trayectoria caracterizada por la versatilidad, la intensidad interpretativa y una notable capacidad para dar vida a personajes complejos. Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y posteriormente en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), cimentó una base escénica que marcaría toda su carrera.

Sobre los escenarios trabajó con algunos de los nombres más importantes de la escena española y catalana, participando tanto en montajes de autores clásicos como contemporáneos. Durante esos años interpretó textos de William Shakespeare, Antón Chéjov, Henrik Ibsen, August Strindberg o Harold Pinter, consolidándose como un actor de amplio registro y gran presencia escénica.

Aunque debutó en televisión durante los años noventa, fue el cine el medio que comenzó a darle una mayor proyección pública. Su primera aparición en la gran pantalla llegó con La ciudad de los prodigios (1999), iniciando una filmografía que lo llevaría a colaborar en producciones muy diversas.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria cinematográfica llegó precisamente con Smoking Room (2002). Gracias a aquella producción independiente obtuvo la Biznaga de Plata al Mejor Actor en el Festival de Málaga junto al resto del reparto masculino de la película. El reconocimiento contribuyó a consolidar su prestigio dentro de la industria y confirmó su capacidad para desenvolverse tanto en proyectos de autor como en producciones de mayor presupuesto.

En los últimos meses trabajó en la miniserie Sira, la secuela de El tiempo entre costuras, que llegará a Movistar Plus+ en algún momento del 2027.