La actualización será del 2,11%. También se modificaron los valores de la PBU, la PUAM, las bases imponibles y las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos valores previsionales y de las asignaciones familiares que regirán desde septiembre de 2026. El ajuste será del 2,11% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

A través de la Resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el haber mínimo garantizado será de $428.633,20 , mientras que el haber máximo del sistema previsional ascenderá a $2.884.295,54 . A la jubilación mínima se suma el bono de $70.000 que el Gobierno confirmó para septiembre.

La actualización alcanza a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se determina a partir del mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia las variaciones del IPC difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Según los fundamentos de la medida, ANSES calculó en 2,11% la variación correspondiente a septiembre , porcentaje que también se aplicará sobre las bases imponibles y otras prestaciones vinculadas al sistema previsional. El esquema de movilidad fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241.

Entre los valores actualizados, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $196.080,12 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $342.906,56 desde septiembre.

También se modificaron las bases imponibles del sistema previsional. La mínima fue fijada en $144.363,55 y la máxima en $4.691.748,47 para el período devengado septiembre de 2026.

En paralelo, la Resolución 260/2026 estableció una actualización del 2,11% para los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares. Con el nuevo esquema, quienes registren un ingreso superior a $3.157.449 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares.

Para los trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, la asignación por hijo tendrá valores que irán desde $16.217 hasta $77.025, de acuerdo con el ingreso del grupo familiar. En la zona 1, los montos oscilarán entre $31.704 y $77.025.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos generales serán de $250.780, $177.712 y $111.970, según el nivel de ingresos del grupo familiar. Para la zona 1, los valores serán de $250.780, $241.905 y $232.906.

La actualización también alcanza a las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio. Desde septiembre, los montos serán de $89.782 para nacimiento, $536.774 para adopción y $134.430 para matrimonio. La ayuda escolar anual quedará en $55.672 en el valor general y en $74.257 para la zona 1.

Por su parte, la Asignación Universal para Protección Social tendrá un valor general de $154.031 por hijo y por embarazo, mientras que en la zona 1 será de $200.241. Para hijos con discapacidad, los montos serán de $501.537 y $651.999, respectivamente.

La zona 1 comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones. Las zonas 3 y 4 abarcan regiones específicas de distintas provincias, de acuerdo con la normativa vigente.