La joya oculta de Buenos Aires que te sorprenderá con una paz en la naturaleza difícil de encontrar

Este destino poco explorado propone una experiencia de turismo distinta en Buenos Aires.

Un espejo de agua inmenso y silencioso invita a bajar el ritmo y dejar que el paisaje marque el tiempo.

Cuando el ruido urbano agota, el turismo encuentra alivio en destinos poco explorados que invitan a frenar. En el oeste de Buenos Aires , existe un rincón natural donde el silencio domina el paisaje y el contacto con el agua redefine la idea de descanso lejos de las multitudes.

Este lugar se mantiene fuera del radar masivo, con un entorno que prioriza la calma y la experiencia al aire libre. Su amplitud, el bajo flujo de visitantes y el marco rural lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan desconectar de verdad.

Tunas Grandes es una laguna de agua salada situada en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en cercanías de la ciudad de Trenque Lauquen . Se trata de uno de los espejos de agua más extensos de la región, rodeado por un paisaje abierto y de carácter netamente rural.

A diferencia de otros destinos turísticos más desarrollados, la zona conserva un perfil simple y natural. No hay grandes centros urbanos alrededor, lo que garantiza tranquilidad, cielos despejados y una sensación permanente de aislamiento.

La pesca deportiva es una de las actividades más elegidas. Las características de la laguna y su tamaño atraen a aficionados que buscan jornadas largas, sin interrupciones y en contacto directo con la naturaleza.

También es un espacio ideal para descansar junto al agua. Las orillas amplias permiten pasar el día bajo el sol, caminar sin apuro y disfrutar del paisaje sin ruidos ni aglomeraciones.

Para quienes prefieren una experiencia más activa, la zona es propicia para recorridas fotográficas y observación del entorno natural. La amplitud del espejo de agua y la fauna local ofrecen postales poco habituales en la provincia.

Además, el entorno invita a escapadas sencillas: mate, picnic y contemplación forman parte del plan. La ausencia de infraestructura masiva es, justamente, uno de los grandes atractivos del lugar.

Cómo ir hasta Tunas Grandes

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 5 en dirección a Trenque Lauquen. A la altura indicada, se debe tomar un desvío por caminos rurales señalizados que conducen hasta el ingreso a la laguna.

Es recomendable viajar en vehículo propio y respetar los caminos habilitados, especialmente luego de lluvias. Una vez en el lugar, el recorrido final es corto y permite llegar directamente a la costa del espejo de agua.