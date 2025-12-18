El vicepresidente de Bolivia se diferenció de Rodrigo Paz y rechazó el retiro de la subvención al combustible

Edman Lara cuestionó el decreto 5503 impulsado por el Presidente y advirtió que la medida agravará la pobreza, el desempleo y el aumento del costo de vida.

El vicepresidente de Bolivia , Edman Lara , se pronunció contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz y rechazó de manera explícita el retiro de la subvención a los combustibles , al considerar que no es el momento adecuado y que la decisión tendrá un fuerte impacto social.

Este jueves, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara , se manifestó públicamente contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz en el marco del decreto 5503 , y aseguró que rechaza la suspensión de la subvención al combustible .

Lara sostuvo que “ no era el momento ” para avanzar con una decisión de este tipo y mantuvo reuniones con representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de las alianzas opositoras Libre , APB Súmate y Popular . En conjunto, los espacios resolvieron rechazar “ categóricamente ” el decreto que dispone el retiro del subsidio.

“ Nosotros rechazamos esas medidas, consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes ”, afirmó Lara en una declaración pública.

El decreto 5503 establece nuevos valores para los combustibles: la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro , la gasolina premium se ubicará en 11 bolivianos y el diésel en 9,80 bolivianos , mientras que se mantiene sin cambios el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) en 22,50 bolivianos .

En paralelo, el Gobierno anunció medidas complementarias, entre ellas un aumento del 20 % del salario mínimo nacional, que pasará de 2.750 a 3.300 bolivianos, incrementos en bonos sociales y aranceles cero para la importación de maquinaria industrial, insumos y repuestos de vehículos, entre otros puntos.

Las medidas de Rodrigo Paz

Este miércoles, en un mensaje presidencial, el presidente Rodrigo Paz anunció el retiro de la subvención al combustible y declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social”, al sostener que el país no puede seguir funcionando “con normas de los últimos 20 años”.

En ese marco, Paz calificó el decreto como una “decisión histórica de salvataje de la patria”, que permitirá “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.

Tras el anuncio, en distintas regiones del país se registró un clima de incertidumbre, con largas filas en las estaciones de servicio y amenazas de protestas por parte de sectores que rechazan la eliminación de la subvención a los combustibles.