Internet gratis de Starlink por un mes: cómo conseguirlo

La empresa dirigida por Elon Musk otorga la oportunidad de acceder a un mes gratuito de su servicio.

El precio de la suscripción mensual es de 40 dólares.

La posibilidad de acceder a internet satelital gratis por un mes se convirtió en una realidad para aquellos que buscan afiliarse a los servicios de Starlink, la compañía de WiFi dirigida por Elon Musk.

La empresa ofrece una prueba de la red satelital, para aquellos que aún no se encuentran afiliados. Este período gratuito tiene una duración de 30 días, sin tener que abonar los servicios durante este tiempo. Esta oferta es aprovechable para aquellas personas que se encuentran alejadas de las redes tradicionales, y buscan tener buena conectividad.

Conoce acá de qué se trata y cómo acceder a esta promoción:

starlink_speeds De qué se trata la promoción gratuita Esta iniciativa de Starlink está ideada para aquellos usuarios que quieren probar la experiencia de utilizar Internet satelital, y permite navegar en la web, hacer videollamadas, consumir aplicaciones de streaming y utilizar aplicaciones durante todo un mes sin abonar el monto de suscripción tradicional.

La prueba gratuita constituye de una suscripción regular: se aplican las condiciones y prestaciones estándar, lo que incluye la velocidad, el ancho de banda disponible y la cobertura satelital en el área del usuario.

Cómo activar la promocion, paso a paso Ingresar a www.starlink.com. Ubicar y seleccionar el apartado “Prueba de 30 días”. Introducir la dirección exacta donde se instalará y utilizará el servicio, para verificar disponibilidad y cobertura. Elegir la opción “Pedir ahora” y completar los datos solicitados para crear la cuenta y formalizar la solicitud. Para confirmar la cobertura en la ubicación de cada usuario, es necesario consultar en el mapa de disponibilidad según cada área.