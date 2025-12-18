La CGT se adjudicó la postergación de la reforma laboral y ratificó el rechazo al proyecto

La central obrera aseguró que las movilizaciones masivas forzaron la demora del debate en el Senado y advirtió que dará la pelea en la calle, el Congreso y la Justicia.

La central sindical sostuvo que las movilizaciones masivas realizadas en distintos puntos del país “ pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos ”.

En un comunicado oficial, interpretó el traslado del debate al 10 de febrero como “ un primer paso indispensable hacia una discusión técnicamente seria y políticamente responsable ”, que permita incorporar la opinión de todos los actores involucrados , en especial empleadores y trabajadores .

El Consejo Directivo de la CGT destacó que las marchas convocadas “ en defensa del trabajo y la dignidad ”, tanto en Plaza de Mayo como en distintas ciudades del interior, expresaron con claridad la oposición al proyecto oficial.

Además, valoró la postergación como consecuencia del diálogo parlamentario mantenido con diputados, senadores y gobernadores de diferentes espacios políticos, y del compromiso asumido por los secretarios generales en el Congreso.

Por último, la central obrera advirtió que continuará con su postura de confrontación frente a la iniciativa. “Llevaremos adelante esa defensa en todos los ámbitos que sean necesarios: en la calle, en el Congreso y en la Justicia”, afirmó.

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei será tratada en el Senado el 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó que el cambio de calendario responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta.

Miles de trabajadoras y trabajadores nos movilizamos para decir no a la reforma laboral. Defendemos el trabajo argentino, la industria nacional y conquistas históricas forjadas con lucha colectiva.



La paz social se construye con más… pic.twitter.com/SgdPeAnQrS — CGT (@cgtoficialok) December 18, 2025

Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, explicó este jueves los motivos por los cuales el oficialismo decidió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y negó que la decisión esté vinculada a una falta de apoyos parlamentarios.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves las razones por las que el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En declaraciones a la prensa, desmintió versiones sobre una supuesta falta de respaldos y aseguró que el proyecto cuenta con apoyo suficiente tanto en comisión como en el recinto.

“No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo Bullrich, y aclaró que la decisión no responde a una estrategia dilatoria. “Fue increíble la cantidad de gente que quiere participar. Los mismos senadores quieren poder tener la capacidad de aportar, de leer, de dar más ideas sobre la ley. Hay muchos sectores que se han quedado sin participar. Ese es el sentido. No hay nada escondido más que eso”, remarcó.