Daniel González, director ejecutivo de IDEA: "Nosotros no hablamos nunca de una reforma laboral"

Daniel González: Cualquier época eleccionaria genera incertidumbre, estamos en una situación en la que no hay ningún candidato que vaya a ganar seguro. Se venía hablando de tres tercios, pero ahora pareciera que no son tres tercios, aunque claramente hay tres fuerzas políticas que están adelante del resto. La incertidumbre joroba siempre y en una situación delicada como la que estamos ahora, mucho más. Así como hay incertidumbre, hay esperanza y expectativa. Claramente si le preguntás a todos los empresarios, te van a decir: quiero que sea 14 de agosto y que esa incertidumbre baje.

D.G.: Sí, es una encuesta anual que tiene varias preguntas. Cuando preguntás cómo están ahora con respecto a un año atrás, la respuesta es negativa. Pero la parte positiva es cuando preguntás cómo pensás que vas a estar de acá a un año. Aproximadamente la mitad dice que vamos a estar mejor o mucho mejor, esa es la mejor marca desde la prepandemia. Lo vemos como una señal positiva.

P.: ¿A qué factores asignan esa mejora en las expectativas?

D.G.: Tiene que ver con muchos factores. Hay un optimismo generalizado con respecto a la oportunidad que tienen los sectores muy dinámicos de la economía. También hay una percepción de cambio de Gobierno, no necesariamente de signo político porque no lo sabemos, pero eso está siendo percibido como algo positivo. Además, estamos saliendo de la sequía y asumiendo un año normal con respecto a las lluvias. Por último, lo que diría es que el mundo nos va a estar ayudando, entramos en una situación mejor con precios de los commodities muy buenos.

P.: En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de una flexibilización laboral, ¿cómo ve ese tipo de iniciativas?

D.G.: Nosotros hace tiempo que en los coloquios venimos trabajando sobre la problemática del empleo. Siento que los empresarios en IDEA tienen la obsesión de crear empleo y empleo de calidad. Pero la forma que lo abordamos no es con el pedido de una mega reforma laboral o con frases hechas como flexibilización laboral, sino con medidas concretas que pueden contribuir a la creación de empleo. Desde IDEA no hablamos nunca de una reforma laboral, no creemos que haya serios problemas en la legislación laboral.

P.: ¿Y en qué propuestas trabajan?

D.G.: El año pasado nosotros abordamos el tema de las multas y cómo eso se había privatizado en los 90: las multas las tiene que cobrar el Estado y quitar así un incentivo al litigio. Eso fue muy bien tomado por los distintos espacios políticos y de hecho se transformó en un proyecto de ley, que aún no fue abordado porque el Congreso no está sesionando. Otro ejemplo, es una carta a la que se sumaron muchas instituciones sobre la capitalización de intereses en créditos laborales, hay juicios laborales que se están tornando impagables, sobre todo para las PyMES. Lo que nosotros decimos desde IDEA es que hay un montón de cosas constructivas en las que podemos trabajar que no son una reforma laboral y que tienen mucho más impacto.

P.: ¿Qué conclusión se lleva de la experiencia Idea Agroindustria?

D.G.: Siempre nos vamos de Rosario muy energizados, escuchamos propuestas innovadoras, disruptivas, conocemos empresas nuevas, tuvimos paneles muy interesantes. Es impresionante las cosas que se crean en Argentina y, sobre todo, en un sector tan dinámico como el agroindustrial.