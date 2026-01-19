Tragedia ferroviaria en España: hay 39 muertos y cuatro menores en estado grave

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en España, en la localidad de Adamuz, Córdoba, en Andalucía, causando la muerte de al menos 39 personas y dejando 152 heridos. El accidente ocurrió cuando una de las formaciones que iba de Málaga a Madrid salió de la vía y chocó con otro tren que circulaba hacia Huelva.
El choque ocurrió a las 19:45 hora local. Inicialmente se reportaron 21 fallecidos, pero las autoridades confirmaron que la cifra ascendió a 39. Entre las víctimas se encontraba uno de los maquinistas, y 30 personas permanecen hospitalizadas en estado grave. En total, ambos trenes transportaban a 484 pasajeros.
El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, confirmó que un tren de la empresa Iryo descarriló, cruzó otra vía y chocó con un Alvia de RENFE que se dirigía hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento. Varios vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. A su vez, informó que la empresa se encuentra trabajando sobre el terreno, en coordinacion con los servicios de emergencia y las empresas ferroviarias involucradas. El servicio de alta velocidad, se encuentra interrumpido entre Madrid y Andalucía.
Qué dijeron las empresas ferroviarias tras el accidente
IRYO, informó que el tren 6189 que viajaba de Málaga a Madrid descarriló a la entrada de Adamuz con aproximadamente 300 pasajeros a bordo y que “activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades para la gestión de la situación”.
Por su parte, RENFE confirmó que su tren Alvia 2384 también descarriló y señaló que “RENFE y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles”, además de activar puntos de información y grupos de asistencia psicológica en las estaciones afectadas.
Reacciones de las autoridades
El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que la causa del accidente aún se desconoce y calificó el hecho como “extremadamente inusual” debido a que ocurrió en un tramo recto de vía recientemente renovado. “Es realmente extraño. Todos los expertos ferroviarios que han estado aquí hoy, y los que hemos consultado están sumamente desconcertados por el accidente”, añadió Puente.
Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno regional de Andalucía, informó que los rescatistas trabajarían durante toda la noche recuperando cuerpos de los escombros: “Algunos de los vagones están en un estado muy deteriorado, muy lamentable”.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias y señaló que el país atraviesa una “noche de profundo dolor”. La Casa Real también manifestó su “gran preocupación” y transmitió su “más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos, así como nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos”.
La Casa Real expresó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”. La empresa administradora de infraestructuras ferroviarias habilitó el teléfono 900101020 y tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para atender a los familiares de las víctimas.
