Tragedia ferroviaria en España: hay 39 muertos y cuatro menores en estado grave

Dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Córdoba, dejando decenas de víctimas y heridos graves. Autoridades continúan con las tareas de rescate y asistencia.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en España , en la localidad de Adamuz, Córdoba, en Andalucía , causando la muerte de al menos 39 personas y dejando 152 heridos. El accidente ocurrió cuando una de las formaciones que iba de Málaga a Madrid salió de la vía y chocó con otro tren que circulaba hacia Huelva.

El choque ocurrió a las 19:45 hora local. Inicialmente se reportaron 21 fallecidos , pero las autoridades confirmaron que la cifra ascendió a 39. Entre las víctimas se encontraba uno de los maquinistas , y 30 personas permanecen hospitalizadas en estado grave . En total, ambos trenes transportaban a 484 pasajeros.

El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, confirmó que un tren de la empresa Iryo descarriló, cruzó otra vía y chocó con un Alvia de RENFE que se dirigía hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento . Varios vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. A su vez, informó que la empresa se encuentra trabajando sobre el terreno, en coordinacion con los servicios de emergencia y las empresas ferroviarias involucradas. El servicio de alta velocidad, se encuentra interrumpido entre Madrid y Andalucía.

IRYO, informó que el tren 6189 que viajaba de Málaga a Madrid descarriló a la entrada de Adamuz con aproximadamente 300 pasajeros a bordo y que “activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades para la gestión de la situación”.

Por su parte, RENFE confirmó que su tren Alvia 2384 también descarriló y señaló que “RENFE y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles” , además de activar puntos de información y grupos de asistencia psicológica en las estaciones afectadas.

Reacciones de las autoridades

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que la causa del accidente aún se desconoce y calificó el hecho como “extremadamente inusual” debido a que ocurrió en un tramo recto de vía recientemente renovado. “Es realmente extraño. Todos los expertos ferroviarios que han estado aquí hoy, y los que hemos consultado están sumamente desconcertados por el accidente”, añadió Puente.

Tragedia ferroviaria en españa X: @Capitana_espana

Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno regional de Andalucía, informó que los rescatistas trabajarían durante toda la noche recuperando cuerpos de los escombros: “Algunos de los vagones están en un estado muy deteriorado, muy lamentable”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias y señaló que el país atraviesa una “noche de profundo dolor”. La Casa Real también manifestó su “gran preocupación” y transmitió su “más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos, así como nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos”.

La Casa Real expresó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”. La empresa administradora de infraestructuras ferroviarias habilitó el teléfono 900101020 y tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para atender a los familiares de las víctimas.