El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 19 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 19 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.434,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 19 de enero
El dólar CCL cerró a $1.516,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 19 de enero
El dólar MEP cerró a $1.467,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 19 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 19 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin se ubica en $.1518,31, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 19 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s93.145, según Binance.
