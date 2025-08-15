Planificar las compras en el supermercado puede generarte una gran diferencia en el bolsillo. Durante agosto 2025, COTO presenta una agenda de beneficios diarios que permite ahorrar en diferentes categorías de productos y acceder a opciones de pago más flexibles.
De lunes a viernes: todos los descuentos de este supermercado en las semanas de agosto 2025
El supermercado cuenta con promociones bancarias, rebajas para jubilados y cuotas sin interés para aprovechar durante todo el mes.
-
Día del Niño 2025: este supermercado ofrece grandes descuentos para comprar los mejores regalos a menor precio
-
Super martes de oferta: este supermercado ofrece descuentos en productos para desayunar hoy, 12 de agosto de 2025
Las propuestas incluyen acuerdos con bancos, billeteras virtuales y programas especiales para clientes frecuentes, así como descuentos pensados para jubilados y pensionados. Cada día de la semana tiene oportunidades únicas, así que lo mejor es organizarse para aprovechar al máximo estas rebajas.
Los descuentos de COTO para cada día de la semana
Cada día de la semana tiene un beneficio distinto:
Lunes
En el inicio de la semana llega Banco Ciudad que ofrece un 25% de ahorro con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal, con un tope de reintegro de $10.000. Pero por otro lado, Banco Credicoop, por su parte, eleva la apuesta con un 30% de descuento para sus clientes que usen tarjetas Cabal de débito o crédito, con un límite de $15.000.
La billetera virtual Ualá también se suma ya que con tarjetas prepagas y de crédito Mastercard, se obtiene un 25% de rebaja (topes de $15.000 y $10.000 respectivamente). Además, los jubilados que cobren en Banco Santander pueden acceder a un 20% de descuento con débito Visa, con un máximo mensual de $20.000.
Martes
Este día favorece a jubilados y pensionados con un 15% de ahorro. También ofrece un 20% de descuento con tarjetas de débito y crédito del Banco Supervielle a través de MODO, con un tope mensual de $8.000. Los clientes con programa Identité y sueldo acreditado en Supervielle cuentan con un 25% de rebaja, con un máximo de $15.000.
Los beneficiarios de Ciudadanía Porteña reciben un 15% de descuento tanto martes como jueves.
Miércoles
Es el día de la Comunidad COTO ya que sus miembros obtienen un 15% de ahorro sin límite de reintegro. Además, Banco Nación ofrece un 30% de descuento para pagos con tarjetas Visa y Mastercard a través de su app (MODO), con un tope diario de $12.000.
Jueves
Comparte beneficios con el martes para jubilados y beneficiarios de Ciudadanía Porteña, pero suma propuestas exclusivas con tarjetas de débito Visa: 20% de descuento (tope $10.000) para Banco ICBC, 20% (tope $8.000 mensual) para Banco Columbia y 25% (tope $10.000 o $12.000 para Comafi Único).
Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Columbia tienen un 20% de ahorro, con un límite mensual de $22.000.
De lunes a jueves
Existe un beneficio que abarca a todos, 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, sin tope de reintegro, válido todos esos días.
Todos los días
La tarjeta Naranja permite financiar compras en 3 cuotas sin interés. Además, ANSES otorga un 10% de descuento para jubilados de lunes a jueves presentando DNI en la caja.
- Temas
- oferta
- Supermercados
Dejá tu comentario