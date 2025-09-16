Super martes de ahorro: el supermercado que ofrece 80% de descuento en la segunda unidad de productos de almacén hoy, 16 de septiembre 2025

Esta cadena de supermercados lanzó una batería de ofertas imperdibles para esta semana que abarca desde comestibles hasta productos de cuidado personal. Chequeá de cuáles se trata y aprovechá los descuentos.

La cadena de supermercados Carrefour anunció este martes 16 de septiembre de 2025 una nueva tanda de ofertas con rebajas que prometen un respiro para los bolsillos de los consumidores. Reconocida por sus “Precios Corajudos”, la compañía busca hacerle frente a la inflación y mantener alternativas accesibles en medio de los constantes aumentos que afectan a la canasta básica.

En esta oportunidad, la propuesta incluye descuentos en la segunda unidad de una gran variedad de productos. Desde alimentos de primera necesidad hasta artículos de limpieza y cuidado personal, la promoción alcanza opciones para el día a día del hogar, con el objetivo de que los clientes puedan aprovechar precios más bajos en productos que forman parte del consumo cotidiano.

Carrefour lanzó una promoción que ofrece descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad de productos seleccionados, y que puede alcanzar el 80% si se paga con tarjeta Mi Carrefour, ya sea prepaga o de crédito. La propuesta tiene un límite de compra de hasta seis unidades iguales en la mayoría de los artículos y de hasta 48 unidades en el caso de bebidas seleccionadas.

La promoción abarca una amplia variedad de categorías. En alimentos se incluyen lácteos como leche, yogures, queso crema y manteca; fideos, arroz y pan; galletitas dulces y saladas; carnes congeladas, embutidos y fiambres; aceites, latas de conserva como atún, arvejas, choclo o tomates; además de infusiones como café, té y yerba mate. También entran bebidas , tanto gaseosas y jugos como opciones alcohólicas: cervezas, vinos y aperitivos.

Dentro del cuidado personal se destacan desodorantes en aerosol y roll-on, jabones de tocador o líquidos, shampoo y acondicionadores. En limpieza del hogar la promo alcanza productos básicos como papel higiénico y rollos de cocina, detergentes líquidos y en polvo, jabones líquidos para ropa y suavizantes, además de limpiadores multiuso, desinfectantes, esponjas y guantes.

Otros descuentos vigentes en septiembre 2025

Por otro lado, Carrefour también lanzó una oportunidad imperdible en artículos seleccionados para deportes y actividades al aire libre. La promoción incluye la posibilidad de financiar en 12 cuotas sin interés y obtener hasta 50% de descuento en una amplia gama de productos.

Entre los destacados se encuentran drones recreativos, bicicletas de diferentes modelos, monopatines, cañas de pescar y termos. También hay mochilas, pesas, suplementos deportivos y otros accesorios pensados para quienes buscan equiparse tanto para el entrenamiento como para la estadía al aire libre.