¡Último día! estas ofertas de un supermercado estarán disponibles hasta hoy, 18 de septiembre

Conocé las promociones vigentes para renovar los productos de tu cocina y las habitaciones del hogar.

La cadena de supermercados Coto ofrece una gran cantidad de promociones todos los días para que sus compradores puedan ahorrar en distintos productos. Hasta hoy, 18 de septiembre de 2025 , cuenta con distintos descuentos para renovar el hogar, ya que se enfoca en productos para la cocina, la habitación y la sala de estar .

Todas estas ofertas ya estaban disponibles desde el pasado 12 de septiembre. Estas podrán encontrarse en distintos elementos, ya sean de electrónica , decoración , vajilla , incluso utensilios para cocinar.

Solo por hoy , los clientes de la cadena Coto podrán aprovechar un 30% de descuento en sábanas de 144 y 180 hilos, manteles , individuales , cubiertos y utensilios de cocción Home Design y Tramontina, y productos herméticos Rubbermaid.

Por otro lado, también habrá un 35% de descuento en un pago , ya sea en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, en perchas de madera Home Design.

Asimismo, los usuarios de este supermercado también accederán a un 25% de descuento en un pago para vajilla de la marca Corona.

Además, un 50% de descuento en vasos y copas de cristal y vidrio, mientras que también hay un 40% de descuento en un pago para bañeras y sillas para comer de bebés.

Por otra parte, hoy también habrá un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para ahorrar en la compra de productos de electrónica, como televisores, heladeras, aires acondicionados y más. Sin embargo, esto sólo es aplicable en caso de abonar con las tarjetas de los bancos Galicia, Santander, Nación, Credicoop y BBVA.