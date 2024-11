Depurando el efecto FOMO luego del "Trump trade"

En las mesas de operaciones locales y en los bunkers financieros las conversaciones siguen sesgadas, quizás guiadas por la insaciable codicia, en que todavía se le pueden “hacer unos puntos más a los bonos”, en buen romance, que los títulos públicos en dólares aún tienen cierto “upside” para aprovechar. En tal sentido, los “benchmark” rondan entre los 500 y 400 puntos básicos de riesgo país. Ni que hablar del “carry trade” , algo descubierto por los más púberes en la gestión de Cambiemos, cuando los más veteranos les explican que no hay nada nuevo, se trata del viejo juego de la tasa que hizo furor en los ’80. Todo indica, según se recoge en las charlas de mesa a mesa, que los números dan como para atravesar el verano sin turbulencias, por lo que, aquellos que no decidan cerrar posiciones antes de fin de año es porque apostarán al “carry” por lo menos gran parte del primer bimestre del 2025.

Después de hablar de estas minucias intercambiaron visiones sobre el caos político francés que elevó la prima de riesgo del bono galo a 10 años a los niveles más altos desde la crisis del euro, lo que redundó en curiosidades como que hubo más demanda por la deuda griega que la francesa. Desde Wall Street consideraron que el peor escenario dejaría una Francia sin capacidad de reducción presupuestaria, sin gobierno (a la espera de un sustituto propuesto por Macron pues las elecciones parlamentarias no se podrían convocar hasta después de un año de los comicios anteriores) e incumpliendo las normas fiscales comunitarias dado que se prorrogarían los presupuestos actuales; esto haría que Moody´s y Fitch rebajaran el rating de la deuda soberana francesa lo que presionaría al diferencial francés, posiblemente convergiendo con el spread italiano que actualmente ronda los 120 puntos básicos. Un dato no menor aportó el expatriado: la proporción de tenedores internacionales de bonos soberanos franceses alcanza el 50%, es la más alta que otros países como Italia (20%) o España (40%), lo que podría generar una mayor volatilidad en el corto plazo. Para tener en cuenta. Pero también el panorama político y social fue foco de la atención del expatriado. Sus colegas, con los últimos sondeos en mano, le comentaron que el tema del consumo trepaba en el ranking de preocupaciones de la gente. Ahora la pobreza lideraba seguida del sistema político y el desempleo, y muy detrás quedaron las tarifas, la seguridad y la inflación. La polarización sigue al orden del día con un tercio para la Libertad Avanza y otro para Unión por la Patria, por eso en Wall Street, según el interlocutor argentino, lo que preguntan es sobre lo que pasaría si Axel Kicillof o Cristina sacan más votos a nivel nacional que el oficialismo en octubre 2025, un escenario que hizo temblar a sus colegas locales, que aún no habían tomado ganancias. Quedó en claro que Buenos Aires será la clave. Para los inversores internacionales cómo quede el mapa político en octubre 2025 es su faro.

En un encuentro de cierre de fin de año, que junto a varias generaciones del mercado local, celebraron la performance de bonos y acciones, no vista en décadas. Dado el perfil de los comensales las opiniones se dividían entre quienes están más próximos a recoger el barrilete y contar billetes y los que quieren mantener las posiciones por el verano. Claro que, conscientes del efecto FOMO -nadie que quiere perder nada- que mantuvo al dente el rally, sobre todo de las acciones locales, surgen las dudas si no tomar ganancias y ver qué pasa. Pero como se trata de amantes del riesgo, son pocos los que manifestaron que era el momento de dar un paso al costado. Lo que sí, el organizador del encuentro, un legendario ex cambista devenido en exitoso “developer” inmobiliario, alertó sobre varios precios que lucen exuberantes ante el contexto macro. Este experto comentaba lo barato que estaba pedir un crédito en dólares en comparación con lo que era financiarse “crossover”, era para aprovechar. Ahí saltó un joven operador que recurriendo a unos dichos de un colega, conocido como “El oso”, lo que estaba pasando en el mercado financiero local era como cazar en el zoológico, y puso como ejemplo el caso de un banco privado que tomó dólares al 4,7% versus bono a 2 años del Tesoro de EE.UU., calificado como AAA, al 4,20%. Si los inversores entendieran el riesgo, la historia sería distinta. Según amplió, dicho banco tomo solo 30 palos a 6 meses pero tuvo ofertas por 87 palos a la tasa de corte. Todavía hay mucha plata ociosa que ingresó vía Blanqueo y está estacionada en los bancos y se espera se canalice en préstamos en 2025. Por lo pronto, un comensal muy activo en el negocio de las ON señaló que el boom se estaba desacelerando.

A la hora de los postres y el whisky, algunos opinaron que la tasa Badlar podría ser la próxima vedette con bancos demandando pesos a los clientes ofreciendo mejor tasa. Uno citó que el bono Consolidación 2029 en pesos (PR17) a 75% de paridad luce un atractivo destino para estacionar pesos. El “carry” no podía estar ausente de este encuentro gastronómico. Un análisis recogido entre malta y malta, apuntó a que la última licitación del Tesoro le había puesto un techo a las tasas en el mercado secundario de las LECAP, explicaron que por ejemplo la tasa de la Letras mayo 2025 (S16Y5) había cortado a 2,95% apenas por encima del secundario mientras el nuevo bono capitalizable BONCAP (T16F3) lo había hecho al 2,6% por encima del BONCAP T15D5 y en línea con el BONCAP T15O5 reflejando un buen premio (contemplando que el Gobierno acierte con la desinflación). Un experto del mercado de pesos, explicó que la reciente suba de las tasas de las LECAP estuvo vinculada con la tasa de las LEFI más que los últimos datos inflacionarios, porque brindaban un mejor rendimiento que las letras cortas. Ahora bien, según la visión de otro colega se podría seguir viendo presión sobre las tasas hasta que el BCRA no ajuste la tasa de las LEFI o bien los tenedores de LECAP cortas quieran hacerse de parte del premio del BONCAP más largo. Sin embargo, reconoció que había un riesgo, además del de la desinflación, y era que en la próxima licitación de mediados de diciembre como los vencimientos son similares al de noviembre lleve al mercado a esperar nuevos premios. Y hablando de galardones, uno de los presentes era consolado ya que estaba nominado para el CFO del 2024 de BDO, pero el premio se lo llevó finalmente Manuel Trigas (Newsan).

Hubo otro encuentro muy comentado en la semana, un desayuno en Puerto Madero más un conference call organizado por dos bancos de inversión globales, uno de ellos muy activo en el mercado de deuda argentina. Según los anfitriones, y a diferencia de la experiencia del gobierno de Cambiemos, por lo visto hasta ahora el gran “carry” aún sigue estando en manos de inversores locales. Desde Wall Street recordaron que si bien el stock de deuda en pesos en poder del mercado era similar en términos de dólares, más de 90.000 millones, en la época de Mauricio Macri casi un tercio estaba en manos de no residentes, en cambio, ahora ni llega al 5%. Se sospecha que cuando se conozcan los números del tercer trimestre este porcentaje será mayor, pero nunca de la magnitud vivida en esos años de Cambiemos. De todos modos, la pregunta siempre sigue siendo la misma: ¿qué pasa si estos inversores deciden desarmar el “carry”? Nadie arriesgó ningún pronóstico, porque eran todos sobrevivientes de varias corridas, no solo cambiarias. Según datos del BNM, el relevamiento diario de flujos mostraba que el sentimiento priorizaba el “carry” y el “value”. En el G10 hubo compras moderadas de yenes, dólares y coronas danesas y compras leves de libras y francos suizos, y ventas moderadas de dólares canadienses, euros, dólares neozelandeses y australianos, y de coronas suecas; mientras que en la región hubo compras moderadas de pesos colombianos y ventas ligeras de pesos chilenos, mexicanos y soles peruanos. En cuanto al mercado de renta fija, en el G10 hubo compras moderadas de Estados Unidos con ligeras compras de Japón, ventas significativas de la Eurozona y Nueva Zelanda, ventas moderadas de Canadá y ligeras ventas de Australia, Suecia, Gran Bretaña y Dinamarca. En la región, se registraron compras significativas de Argentina con ligeras ventas de Perú, Chile y Brasil; y ventas significativas de Colombia y ventas moderadas de México.

También hablaron de la Cumbre Blockchain de América del Norte en Dallas, Texas, de la que participó el ex primer ministro canadiense Stephen Harper quien se reflexionó sobre el papel que desempeña la clase media a la hora de ganar elecciones. Ya en su libro “Right Here, Right Now” de 2018, el primer ministro había instado a sus correligionarios conservadores a centrarse en soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos que enfrenta la clase media, porque esa era la clave para ganar un cargo electivo. Sin duda, lo ocurrido en EE.UU. le dio la razón, ya que Trump ganó abrumadoramente el voto de quienes no tienen educación universitaria y de quienes ganan entre 30.000 y 49.000 dólares. Fustigó a su colega Justin Trudeau por haber priorizado las cuestiones sociales por sobre las soluciones a los problemas de la clase media. Dijo que durante el gobierno de Trudeau, el crecimiento anual del PBI per cápita fue en promedio de apenas el 0,3% por lo que los canadienses son ahora significativamente más pobres que sus homólogos estadounidenses. Brindó algunos números que le vendrían como anillo al dedo a Milei en su cruzada desreguladora: las regulaciones federales cuestan aproximadamente 2,1 billones de dólares cada año en EE.UU., lo que representa alrededor del 7% del PBI, según el Competitive Enterprise Institute (CEI). Esto supone una importante presión para los hogares de clase media. El CEI estima que el hogar estadounidense medio paga más de 14.500 dólares anuales en impuestos regulatorios ocultos, cifra superior a lo que gasta en casi todos los demás gastos, salvo la vivienda. De ahí la decisión de Trump de crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), copresidido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, para aliviar esta carga.

Y hablando del bitcoin y el oro, en el fórum se presentó el pronóstico de Goldman Sachs que podría alcanzar los 3.000 dólares la onza a fines de 2025, respaldado por la demanda de los bancos centrales, las tensiones geopolíticas y los inversores que se protegen contra la volatilidad económica. Como justo el evento fue previo al Thanksgiving, y en línea con los comentarios de la clase media, un gestor comentó que el costo de la comida de Acción de Gracias era un 19% más alto que hace cinco años, lo que pone a prueba los precios comercializables y no comercializables. Sin embargo, hay un factor que este año juega a favor de los consumidores estadounidenses y es que el precio del pavo, que representa la mayor parte del costo de la cena de Acción de Gracias (44%), cayó un 6% a pesar de que la oferta está en su nivel más bajo desde 1985, con solo 205 millones de pavos criados (la gripe aviar afectó tanto a las granjas de pollos como de pavos en 2024). Claro que también entran a terciar las importaciones de pavo, un tema ahora que se vienen más aranceles ya que los mayores exportadores de pavos a EE.UU. son Canadá y Chile. Volviendo a los mercados financieros, durante los coffee break se habló mucho de las necesidades de liquidez para fin de año, que correlacionan con el aumento en las tenencias de efectivo.