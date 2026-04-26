Donald Trump habló del ataque a tiros en Washington: "Fue una noche muy triste"

El presidente de Estados Unidos dijo estar “bien” tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales, destacó gestos de unidad con demócratas y la investigación profundiza una línea inquietante: que el atacante buscaba golpear a Trump y altos funcionarios.

“Ella está muy bien. Yo estoy bien” , dijo el presidente en una entrevista telefónica con Fox News, en sus primeras declaraciones públicas luego del ataque que conmocionó a Washington.

Pero sus palabras no sólo buscaron transmitir calma. También dejaron una lectura política del episodio. Trump aseguró que, en medio del caos, recibió muestras de apoyo de dirigentes demócratas y describió una escena de unidad poco frecuente en la polarizada política estadounidense. “El lugar se estaba uniendo. Fue muy bonito de ver” , afirmó.

El mensaje del presidente tuvo tono de resiliencia y buscó proyectar control luego de una noche marcada por imágenes de pánico, disparos y un operativo de emergencia del Servicio Secreto.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt sostuvo que Trump actuó con “valentía” durante el operativo y calificó lo ocurrido como un intento de asesinato.

donald trump conferencia tiroteo Trump, en conferencia de prensa tras el incidente.

Según su definición, la cena “fue secuestrada por un depravado enloquecido que intentaba asesinar al presidente y matar al mayor número posible de altos cargos de la Administración Trump”.

Sus palabras endurecieron todavía más la lectura oficial sobre el ataque.

La investigación apunta a Trump y funcionarios como posibles blancos

Mientras el presidente intentó mostrar normalidad, la investigación avanza sobre una hipótesis más inquietante. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, aseguró que los indicios reunidos hasta ahora hacen pensar que el objetivo del sospechoso no era sólo Trump, sino también miembros del gabinete presentes en el Washington Hilton.

Ya no se investiga únicamente un ataque contra el presidente, sino un posible intento de golpear a la cúpula del gobierno en un solo movimiento. Blanche explicó que los investigadores analizan escritos, testimonios y otras pruebas para determinar si existían amenazas específicas y cuál era el objetivo real del atacante. “Creemos que fueron funcionarios del Gobierno”, afirmó.

El tirador y las preguntas abiertas: qué se sabe del ataque

El sospechoso, Cole Tomas Allen, permanece detenido mientras el FBI y otras agencias federales intentan reconstruir su motivación. Hasta ahora las autoridades sostienen que habría actuado solo, aunque el móvil sigue sin definirse.

La investigación también se concentra en un interrogante sensible: si el ataque fue improvisado o si hubo planificación para apuntar al núcleo del poder político estadounidense.

Revelan la carta que dejó el atacante antes del tiroteo en Washington: qué decía sobre Trump

La Casa Blanca informó que la familia del sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales, Cole Tomas Allen, alertó a la policía sobre la existencia de un manifiesto minutos antes del incidente, en el que el agresor declaraba que quería atacar a funcionarios del gobierno, en una advertencia que no llegó a tiempo para evitar el episodio.

Según la información oficial, el presunto atacante, identificado como Cole Tomas Allen, había enviado el documento a sus familiares poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut, sobre la existencia del manifiesto, que luego quedó en manos de las autoridades.

Desde la Casa Blanca indicaron que la familia tomó conocimiento del contenido y decidió dar aviso de inmediato, aunque el incidente se produjo igualmente durante la cena en Washington. El documento, según trascendió, incluía referencias explícitas a la intención de atacar a funcionarios del gobierno.

cole allen tiroteo donald trump atacante Cole Allen, el detenido y sospechoso del ataque en Washington.

Trump se refiere al supuesto "manifiesto" del sospechoso y afirma que el atacante "odia a los cristianos"

Trump sugirió que el presunto autor del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía un “manifiesto” que incluía escritos contra los cristianos, y añadió que un familiar del sospechoso había presentado una denuncia ante las fuerzas del orden.

Trump, que habló esta mañana durante una entrevista en Fox News sobre el tiroteo, añadió que el presunto autor del tiroteo era “un tipo con muchos problemas”. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, eso es algo seguro. Odia a los cristianos, un odio, y creo que su hermana, o su hermano, de hecho se quejaba de ello. Ya sabes, incluso se quejaron a las fuerzas del orden. Así que era, era un tipo con muchos problemas”, dijo el presidente.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, también reconoció esta mañana en una entrevista en el programa Meet the Press de NBC que el sospechoso tenía “algunos escritos”. Blanche había dicho anteriormente que el sospechoso parecía haber apuntado a funcionarios de la administración Trump, pero que la investigación sobre su motivo aún era preliminar.

“Bueno, tienen información bastante buena”, dijo Trump a Fox News sobre el estado de la investigación sobre el motivo del sospechoso. “Llevaba bastante tiempo con mucho odio en el corazón. (…) Era algo religioso, era fuertemente anticristiano. Y no sé si lo han visto, acaba de ser publicado, el manifiesto”.