Acuerdo Económico y Social: los 10 puntos que el Gobierno concertó con empresarios y sindicatos

Los 10 puntos que planteó el ministro Kulfas para la reactivación productiva de la Argentina son: necesitamos exportar más; ningún sector productivo sobra: todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental.

Le siguen en las premisas planteadas: una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

La primera mesa sectorial será el próximo 22 de octubre con representantes de la industria metalmecánica y automotriz. El lunes 26 se reunirá la mesa sectorial de la construcción, el 29 de este mes los sectores textil, indumentaria, calzado y cuero y el 30 será el turno de la industria alimenticia. Del encuentro también participaron los secretarios de Industria, Ariel Schale, y PyME, Guillermo Merediz.

El ministro Kulfas explicó los diez principales puntos de consenso, que serán "la hoja de ruta que nos permitirán volver a crecer" y aseguró que la conformación de este ente tripartito entre Estado, empresarios y trabajadores es una "apelación a que construyamos políticas públicas para volver a poner a la Argentina de pie".

Por su parte, el ministro Moroni resaltó: "Estamos planteando que la única salida de la crisis es un proyecto de desarrollo. Ya probamos muchas recetas en Argentina pero no dieron resultados. Esta mecánica de diálogo social es el mejor método que tenemos".

Kulfas aclaró que esas son las primeras cuatro reuniones pero en los próximos días se anunciará un cronograma para el resto de los sectores que aún no fueron convocados.

De la reunión participaron Héctor Daer (CGT), Miguel Acevedo (UIA), Hugo Yasky (CTA), Ivan Szczech (CAMARCO); Jose Martins (Consejo Agroindustrial); Edgardo Llanos (APA); Marcelo Fernández (CGERA); Sergio Candelo (CESSI); Marco Meloni (Mesa de Unidad PyME); Silvia MArtinez (CINA); Juan Ciolli (MNU- CEEN); Carlos Magariños (Cámara Argentina de Energía); Guillermo Moretti (Federación Industrial de Santa Fe); Alberto Carlocchia (CAEM); Graciela Fresno (FEHGRA); Daniel Funes de Rioja (COPAL).

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, manifestó: "Es alentador lo que escuchamos. Confirmo cada uno de los puntos expuestos, especialmente lo de intentar terminar con la antinomia campo-industria o trabajar tanto para las pymes como para las grandes. Hay espacio para crecer y acá es donde tenemos que buscar los consensos y seguir adelante".

Héctor Daer abogó por "la transformación de la Argentina que se desarrolle y combata las desigualdades existentes y por eso vemos con agrado que no se vuelva a la teoría de la competitividad que implique flexibilización y pérdida de derechos laborales” y les informó a los anfitriones: “Van a contar con la CGT y todo el movimiento obrero sentados para construir esa argentina que tiene que terminar con la pobreza".

Otro de los oradores fue Funes de Rioja, quien celebró la convocatoria y opinó que "los puntos de inflexión de los países se dan en momentos muy delicados. Sabemos que de eso se ha salido con grandes acuerdos económicos y sociales que han fijado políticas de largo plazo. Y ustedes lo han hecho con método, con esos 10 ejes, que estamos dispuestos a llevar a adelante".

Gerardo Martínez sostuvo: "Nosotros buscaremos ser la voz de todas nuestras vertientes de trabajadores. La idea es no perder esta oportunidad. Que esto sea una política de estado a partir de la decisión del presidente (Alberto Fernández), que se siga manteniendo porque si no, es muy difícil transformar las palabras en hechos. La gente que está en la informalidad necesita soluciones".

Por su parte, Iván Szczech afirmó: "Nuestra industria es una de las más dinámicas para revertir esta situación y tenemos propuestas para hacer. La única manera de sacar a la Argentina adelante es con trabajo, con mucho federalismo y abogamos a seguir en este ámbito de trabajo que apoyamos".

También se expresó Marcelo Fernández quien dijo: "Siempre sostuvimos que sin el ATP las Pymes no hubiéramos llegado hasta acá. Propiciamos que estas iniciativas se transformen en leyes para que cualquiera que en el futuro quiera cambiar deba pagar el costo político de pasar por el Parlamento. Cuenten con nosotros. Estamos muy ávidos de trabajar".

Del sector Pyme también habló Juan Ciolli quien indicó: "Por primera vez las pymes hemos sido convocadas y estamos sentadas en una mesa con el resto del empresariado nacional, esto ya me parece un hecho fundamental".

Graciela Fresno de la federación que agrupa a los hoteleros y gastronómicos señaló: "La primera vez que se convoca a un sector como el nuestro. Estamos de acuerdo con los diez puntos y nos comprometemos a trabajar para que se concreten cada uno de ellos".