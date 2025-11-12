Descuento en carnicerías de Cuenta DNI: hasta cuándo hay que esperar para el próximo reintegro







Conocé cuándo regresará este clásico beneficio de la billetera virtual, que suele estar disponible por uno o dos días al mes.

Los beneficios de Cuenta DNI se renuevan todos los meses.

Banco Provincia ofrece distintos descuentos exclusivos para los usuarios de su billetera virtual Cuenta DNI. Uno de los clásicos es el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías; que estuvo vigente el sábado pasado y se deberá esperar un buen tiempo para volver a obtenerlo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así como el descuento en carnicerías, Cuenta DNI ofrece otras promociones por tiempo limitado. Por ejemplo, este sábado y domingo, los jóvenes de 13 a 17 años podrán aprovechar un 30% de descuento en comercios adheridos de gastronomía.

Carnicerías Carnicerias Pollo Mariano Fuchila Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI El pasado sábado 8 de noviembre, los usuarios de Cuenta DNI pudieron aprovechar un 35% de descuento en distintas carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con tope de reintegro de $6.000 por persona, que se alcanzaba con $17.000 en consumos. Este beneficio volverá a estar vigente en diciembre, pero se deberá esperar a que el Banco Provincia confirme la fecha.

Cuenta DNI noviembre Gentileza - Banco Provincia Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.