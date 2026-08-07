Otro sindicato firmó una cláusula gatillo y sumó una novedad: el blindaje de su convenio colectivo de trabajo Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Se trata del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP). El acuerdo es anual (2026-2027) y establece actualizaciones para los períodos mayo-agosto de 2026, septiembre-diciembre de 2026 y enero-abril de 2027.

La paritaria incluye cláusula gatillo, bono de fin de año y blindaje de CCT. SPIQyP

El Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) firmó su nueva paritaria anual 2026-2027, donde vuelve a incluir la cláusula gatillo y una novedad tras la vigencia de la reforma laboral: logró blindar su convenio colectivo de trabajo sin ninguna modificación. El acuerdo establece un mecanismo de ajustes salariales cuatrimestrales acumulativos teniendo en cuenta el IPC del INDEC y un bono de fin de año que tendrá como base de cálculo la suma de $626.424.

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Con esta paritaria, el SPIQyP se suma a La Bancaria, Smata y el sindicato de trabajadores de entidades deportivas que eligen incluir la cláusula gatillo como estrategia para empardar la inflación. Tal como contó Ámbito, los sindicatos no confían en que la inflación vuelva a bajar hasta un porcentaje mensual que empiece con 0, como pronostica el Gobierno, y ensayan diferentes respuestas.

Según fuentes sindicales, la negociación de Químicos no fue fácil. "No querían dar nada", aseguraron a Ámbito desde el gremio. En un comunicado lo dejaron entender al sostener que los resultados alcanzados fueron gracias a "una negociación seria, responsable y con firmeza en la defensa de los intereses de los trabajadores".

El acuerdo es anual, pero contempla actualizaciones para los períodos mayo-agosto de 2026, septiembre-diciembre de 2026 y enero-abril de 2027. Es decir, habrá ajustes salariales cuatrimestrales con porcentajes acumulativos según IPC Nacional. Por ejemplo, para el período mayo-agosto de este año, se sumará la inflación de abril a julio. Así cada cuatro meses.

El secretario general de SPIQyP, Facundo Aveiro. SPIQyP La novedad: el blindaje del convenio colectivo La gran novedad de la paritaria fue el blindaje del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N.º 790/21, mediante la cual las partes ratifican en su totalidad las cláusulas normativas y obligacionales. Tras la reforma laboral, el Gobierno obligó a todos los sindicatos y cámaras empresarias a renegociar los CCT, a los que calificó de "antiguos y obsoletos" y una de las razones por las cuales no se contrataban más personas.

En el caso de los Químicos, no sólo se ratificó, sino que no hubo ninguna modificación. Lo que significa que la parte empresaria aceptó mantener un sólo convenio para todo el país y todas las empresas. No es un dato menor. Con la reforma laboral, cada compañía puede firmar uno propio con mayor validez que uno nacional, aunque sea menos beneficioso para el empleado. El secretario general de SPIQyP, Facundo Aveiro, celebró este punto. "En un escenario donde existen iniciativas que promueven la flexibilización o modificación de los convenios colectivos de trabajo, entendimos que no alcanzaba con asegurar una recomposición salarial: también era imprescindible dejar expresamente ratificada la plena vigencia de nuestro Convenio Colectivo durante todo el período de este acuerdo", afirmó en un comunicado. A pesar de la celebración, el CCT regirá sólo por un año y deberá renegociarse en la próxima paritaria. Al revés de lo que sucedía antes de la reforma laboral, el convenio caerá si las partes no llegan a un acuerdo. Quedará por verse si este modelo de negociación se expande a otros sindicatos o queda encapsulado en el sector de químicos y petroquímicos.

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