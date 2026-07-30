Descuentos de ANSES para jubilados en supermercados: cómo acceder y qué comercios participan

Los beneficiarios pueden ahorrar en sus compras con descuentos automáticos y sumar reintegros adicionales según el banco donde cobran.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos automáticos en supermercados y sumar reintegros adicionales según el banco donde cobran.

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder al programa Beneficios Capital Humano , una iniciativa que ofrece descuentos en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos de todo el país . El objetivo es fortalecer el poder de compra de quienes perciben prestaciones previsionales, mediante promociones que se aplican de forma automática.

Además de los beneficios del programa, algunas entidades bancarias cuentan con promociones propias que permiten obtener reintegros adicionales y aumentar el ahorro en las compras realizadas con tarjeta de débito.

Quienes cobran sus haberes a través de ANSES no necesitan realizar un trámite específico para acceder a los descuentos : basta con utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben la prestación.

Beneficios Capital Humano es un programa que reúne promociones exclusivas para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios adheridos y más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

El funcionamiento es simple: al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se acreditan los haberes, el descuento se aplica automáticamente, sin necesidad de presentar cupones, códigos o realizar inscripciones previas .

Lista de supermercados adheridos y porcentaje de ahorro

Entre las principales cadenas que participan del programa se encuentran Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza. En tanto, Josimar y Toledo brindan un 15% de ahorro en todos los rubros.

También forman parte de la iniciativa Carrefour, Día y ChangoMás, que cuentan con promociones sujetas a topes de reintegro y condiciones específicas. A estas opciones se suman miles de comercios de distintos rubros que ofrecen beneficios exclusivos para los titulares de prestaciones de ANSES.

Imagen: Freepik

Cómo se aplica el descuento al pagar con tarjeta de débito

Para acceder a los beneficios, los jubilados y pensionados solo deben abonar sus compras con la tarjeta de débito donde reciben mensualmente sus haberes. El sistema identifica automáticamente al beneficiario y aplica el descuento correspondiente según el comercio y la promoción vigente.

No es necesario realizar gestiones adicionales ni registrarse en una plataforma específica. Sin embargo, cada promoción puede tener condiciones particulares, como días de vigencia o límites de reintegro, por lo que conviene consultar los detalles antes de efectuar la compra.

Promociones bancarias: bancos que ofrecen reintegros adicionales

Además de Beneficios Capital Humano, algunas entidades financieras suman promociones propias para sus clientes jubilados. Banco Nación, por ejemplo, ofrece un 5% de reintegro adicional utilizando BNA+ MODO en supermercados seleccionados, con límites semanales y mensuales.

Por su parte, Banco Galicia cuenta con descuentos de hasta el 25% y cuotas sin interés en determinadas promociones; Banco Supervielle ofrece beneficios especiales los martes en supermercados, mientras que Banco Provincia permite sumar descuentos mediante Cuenta DNI en comercios adheridos, siempre respetando los topes establecidos para cada promoción.

Los jubilados y pensionados que deseen aprovechar los beneficios de otra entidad también pueden solicitar el cambio del banco donde cobran sus haberes. El trámite puede realizarse desde Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social, para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Antes de realizar una compra, es recomendable consultar las promociones vigentes y las condiciones de cada comercio o banco. De esa manera, los beneficiarios podrán combinar descuentos y reintegros disponibles para maximizar el ahorro en sus gastos cotidianos.