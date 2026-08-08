ANSES aumentó los topes para cobrar las Asignaciones Familiares: cuáles son los nuevos límites + Agregar ámbito en









El organismo modificó los ingresos máximos para acceder al SUAF y actualizó los valores de las prestaciones que se pagan durante agosto.

Los nuevos límites rigen para las asignaciones familiares liquidadas por ANSES según la normativa vigente.

Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros titulares de asignaciones familiares empezaron agosto con una actualización en los límites de ingresos que determinan el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). ANSES aplicó un nuevo incremento tanto en los montos de las prestaciones, como en los topes de ingresos del grupo familiar, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

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Al mismo tiempo, los nuevos valores comenzaron a aplicarse sobre las asignaciones liquidadas por ANSES y alcanzan a millones de trabajadores registrados, monotributistas, jubilados que cobran asignaciones familiares y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Como todos los meses, el organismo actualiza tanto los montos como los límites de ingresos para mantener la movilidad prevista por la legislación vigente.

¿A quiénes afecta el nuevo tope de ingresos del SUAF? El SUAF es el sistema mediante el cual ANSES paga las asignaciones familiares a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de determinadas categorías, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados que perciben asignaciones familiares, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y excombatientes de Malvinas alcanzados por la normativa.

La actualización de agosto modifica los rangos de ingresos que determinan cuánto corresponde cobrar. Cuanto menor es el ingreso del grupo familiar, mayor suele ser el monto de la asignación. A medida que aumentan los ingresos, el beneficio disminuye hasta llegar al límite máximo establecido por ANSES.

en agosto, el ingreso total del hogar no puede superar el tope general de $6.184.406 Además del tope general, sigue vigente una condición clave: si uno de los integrantes del grupo familiar supera individualmente los $3.034.844 de ingresos mensuales, la familia deja de tener derecho a cobrar asignaciones familiares, incluso cuando la suma de ambos ingresos permanezca por debajo del máximo permitido.

De cuánto es el aumento de las Asignaciones Familiares este mes La Ley 24.714 dispuso un incremento del 1,89% para los montos de las asignaciones familiares y para los rangos de ingresos utilizados por el SUAF. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad aplicada por ANSES. El aumento se aplica de manera automática, por lo que los beneficiarios no deben hacer ningún trámite adicional para percibir los nuevos valores. ANSES liquida las asignaciones actualizadas según el rango de ingresos correspondiente a cada grupo familiar y deposita el monto de acuerdo con el calendario habitual de pagos. Qué asignaciones quedan excluidas del nuevo aumento Si bien la actualización del 1,89% alcanza a la mayoría de las asignaciones familiares previstas por la Ley 24.714, la propia resolución de ANSES establece que no todas las prestaciones reciben este incremento. Quedan afuera: ingresos individuales altos: si un solo miembro del hogar gana más del tope individual establecido, todo el grupo pierde el beneficio

si un solo miembro del hogar gana más del tope individual establecido, todo el grupo pierde el beneficio monotributistas de categorías superiores: quienes están inscriptos desde la categoría I en adelante no cobran asignaciones familiares Magnific Calendario de pagos de ANSES: cuándo se cobran las asignaciones Las asignaciones familiares correspondientes a agosto mantienen el cronograma habitual organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para las SUAF, las fechas confirmadas son las siguientes: DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 4: 14 de agosto

14 de agosto DNI terminados en 5: 18 de agosto

18 de agosto DNI terminados en 6: 19 de agosto

19 de agosto DNI terminados en 7: 20 de agosto

20 de agosto DNI terminados en 8: 21 de agosto

21 de agosto DNI terminados en 9: 24 de agosto. Quienes deseen verificar la fecha exacta de cobro pueden hacerlo desde Mi ANSES o mediante el calendario oficial publicado por el organismo. Ahí también es posible consultar el monto liquidado, conocer si hubo alguna actualización en los datos personales o familiares y verificar que no existan observaciones que puedan afectar el pago de la prestación.