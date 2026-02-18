Paro general de la CGT: qué pasará con los bancos el jueves 19 de febrero y cómo operarán + Seguir en









El sindicato de empresas bancarias comunicó que se sumará al paro organizado por la CGT. Cómo afecta a las empresas y particulares.

Cómo funcionarán los bancos durante el próximo paro general. Konfianza.com

En rechazo a la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante este jueves 19 de febrero un nuevo paro general nacional de 24 horas. Se trata de la cuarta huelga de la central obrera durante la gestión actual, aunque en este caso no contará con movilización callejera, sino una parálisis total a través del corte del transporte público.

La CGT definió la estrategia y parará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto. Esto puede ocurrir el jueves 19 de febrero o el miércoles 25 de febrero.

Esta medida de fuerza a nivel nacional implica el cese de actividades de diferentes sectores. En ese sentido, La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro general, bajo el argumento de que se debe “defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales” del sector financiero.

Bancarios Asociación Bancaria Marcha.jpg Asociación Bancaria (AB) Qué implica la adhesión de la Asociación Bancaria al paro general Con la adhesión del sindicato, se prevé para el día del paro la suspensión de trámites presenciales, apertura de cuentas, gestión de créditos, asesoramiento comercial y cualquier otra operación que requiera intervención directa de personal en sucursal.

En ese sentido, el cierre de bancos durante una jornada completa suelen afectar operaciones comerciales que requieren acreditaciones inmediatas o gestiones presenciales. De esa forma, las empresas deben reprogramar sus operaciones para el viernes 20 de febrero.

A pesar de que esto obliga a planificar pagos y movimientos con anticipación, los especialistas sugieren que la creciente digitalización del sistema financiero permite amortiguar el impacto.