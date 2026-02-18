La actividad metalúrgica cayó 6,2% interanual en enero y la capacidad instalada bajó al menor nivel de los últimos cuatro años. De esta forma, el sector continúa operando un 17,9% debajo de sus niveles máximos recientes, similar a su peor momento de la pandemia en 2020.
Actividad metalúrgica: caída del 6,2% interanual en enero y niveles similares al de la pandemia
Un estudio de ADIMRA reveló cómo se comportó este rubro en el primer mes del año, así como sus sectores.
-
Desde el cambio de Gobierno, por cada 10 asalariados que se perdieron se crearon 5 monotributistas
-
Economía registró un superávit fiscal primario de $3,1 billones en enero, impulsado por ingresos de represas
Sin embargo, presentó una mejora del 0,8% a nivel mensual, es decir, respecto de la actividad registrada en diciembre 2025. De todas formas, la utilización de la capacidad instalada provocó su deterioro ubicándose en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años.
El informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) precisó que “este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.
En esa línea, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales del 2,7% y con respecto a diciembre tuvo un retroceso de 0,3%. A esto se suma un aumento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos, que en diciembre alcanzaron un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%.
“La actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”, advirtió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.
La publicación muestra además que en diciembre, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.
La caída de la actividad metalúrgica por sector
El informe señala un panorama contractivo a nivel sectorial. Maquinaria Agrícola y Carrocerías y Remolques, que habían sido las de mayor crecimiento en el primer semestre, arrojaron pérdidas de 3,4% y 6,8% respectivamente. En el segundo caso se conocieron registros negativos por primera vez en más de 6 meses.
El resto de la configuración metalúrgica siguieron esta tendencia: Fundición (-17,8%), Otros Productos de Metal (-9,8%), Autopartes (-8,5%), Equipo Eléctrico (-5,5%), Equipamiento Médico (-2,6%) y Bienes de Capital (-0,6%) sufrieron caídas interanuales.
Asimismo, este panorama se ve reforzado por el análisis por cadena de valor. Las empresas vinculadas a la Construcción (-9,5%), Alimentos y bebidas (-8,2%), Agrícola, (-7,6%), Automotriz (-7,4%), y Energía Eléctrica (-5,3%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a la Minería (-3,8%), Petróleo y Gas (-4,4%) y Consumo Final (-3,1%).
- Temas
- Industria Metalúrgica
- ADIMRA
Dejá tu comentario