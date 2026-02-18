Actividad metalúrgica: caída del 6,2% interanual en enero y niveles similares al de la pandemia + Seguir en









Un estudio de ADIMRA reveló cómo se comportó este rubro en el primer mes del año, así como sus sectores.

La actividad metalúrgica sufrió caídas significativas en enero. Pixabay

La actividad metalúrgica cayó 6,2% interanual en enero y la capacidad instalada bajó al menor nivel de los últimos cuatro años. De esta forma, el sector continúa operando un 17,9% debajo de sus niveles máximos recientes, similar a su peor momento de la pandemia en 2020.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, presentó una mejora del 0,8% a nivel mensual, es decir, respecto de la actividad registrada en diciembre 2025. De todas formas, la utilización de la capacidad instalada provocó su deterioro ubicándose en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años.

El informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) precisó que “este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.

En esa línea, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales del 2,7% y con respecto a diciembre tuvo un retroceso de 0,3%. A esto se suma un aumento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos, que en diciembre alcanzaron un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%.

pymes taller metalurgico.jpg “La actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”, advirtió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.

La publicación muestra además que en diciembre, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses. La caída de la actividad metalúrgica por sector El informe señala un panorama contractivo a nivel sectorial. Maquinaria Agrícola y Carrocerías y Remolques, que habían sido las de mayor crecimiento en el primer semestre, arrojaron pérdidas de 3,4% y 6,8% respectivamente. En el segundo caso se conocieron registros negativos por primera vez en más de 6 meses. El resto de la configuración metalúrgica siguieron esta tendencia: Fundición (-17,8%), Otros Productos de Metal (-9,8%), Autopartes (-8,5%), Equipo Eléctrico (-5,5%), Equipamiento Médico (-2,6%) y Bienes de Capital (-0,6%) sufrieron caídas interanuales. Asimismo, este panorama se ve reforzado por el análisis por cadena de valor. Las empresas vinculadas a la Construcción (-9,5%), Alimentos y bebidas (-8,2%), Agrícola, (-7,6%), Automotriz (-7,4%), y Energía Eléctrica (-5,3%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a la Minería (-3,8%), Petróleo y Gas (-4,4%) y Consumo Final (-3,1%).