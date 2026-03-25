Desempleo en CABA: casi el 13% de la población está sin trabajo o desea trabajar más horas + Seguir en









Al igual que lo visto a nivel nacional, los números del mercado laboral sufrieron un deterioro en la Ciudad de Buenos Aires a fines de 2025. Bajó la asalarización y subió el cuentapropismo.

Al igual que en nación, el mercado laboral mostró un deterioro en la Ciudad de Buenos Aires.

En sintonía con los datos a nivel nacional, el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) creció en el último trimestre de 2025. Asimismo, también subió la proporción de la población que desea trabajar más horas.

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Este miércoles el Instituto de Estadística y Censos de CABA, la tasa de desocupación trepó hasta el 7,3%, desde el 6,7% registrado en el mismo período de 2024. Sin embargo, el instituto agregó que "la población que presiona en el mercado de trabajo es del 12,7%, sea porque está buscando un trabajo desde la condición de desocupación (7,3%), buscando activamente trabajar más horas desde la subocupación (4%) o desde un puesto de 35 o más horas semanales (1,4%)".

image Entre los desocupados, el 52% fueron mujeres. Además, los grupos poblacionales con peores números fueron los de entre 30 y 64 años (51,4% sobre el total), con secundario completo pero estudios superiores incompletos (55%).

Cayó el porcentaje de asalariados en CABA, mientras creció el cuentapropismo Otro dato que resaltó en el informe difundido esta jornada fue que el porcentaje de trabajadores en condición de asalariados descendió desde el 75,2% al 72% en un año. A nivel sectorial, la construcción presenta la menor tasa de asalarización (35%).

Dentro de la población asalariada, el 82,5% está registrada en la seguridad social; mientras el porcentaje de trabajadores con descuento jubilatorio bajó en términos interanuales, subió el número para personas que aportan por sí mismas. Debido a esto último, la porción de asalariados no registrados cedió del 18% al 17,5%.

Por su parte, el cuentapropismo avanzó desde el 20,9% al 22,1%. El 59,1% de estos trabajadores se encuentran registrados para ejercer su actividad y paga regularmente (contra el 60,7% de fines de 2024), mientras que otro 34,5% no tiene registro para efectuarla.