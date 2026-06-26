Deuda flotante: Economía normalizó los pagos en mayo luego cerrar la billetera del primer trimestre

Economía regularizó los pagos luego de un primer trimestre de restricciones. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía redujo en un 56% interanual, en términos reales, la deuda flotante de la Administración Central, según el último informe de la Tesorería General de la Nación. En el quinto mes del año, ese ítem bajó a $1,4 billones.

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En abril, la deuda exigible se ubicaba en $2,7 billones, mientras que en marzo había alcanzado los $4 billones. Con relación a febrero, había aumentado en unos $2 billones.

La suba de la deuda flotante se dio en un contexto de revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para cumplir con la meta del primer trimestre, el Ministerio de Economía frenó el pago de gastos ya comprometidos, al tiempo que contabilizó ingresos extraordinarios, como los provenientes de privatizaciones.

Este tipo de movimientos administrativos suele ser habitual en distintos gobiernos que, en vísperas de una revisión del FMI, incrementan la deuda exigible para luego normalizar los pagos una vez superada la fiscalización.

El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, destacó: "Fuerte caída de la deuda flotante en mayo, perforando nuevos mínimos. El dato de mayo arrojó $1,4 billones de deuda flotante, una caída real interanual del 56,1%, con transferencias y gastos figurativos explicando toda la baja".





Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila ¿Cuáles fueron las metas del primer trimestre? El superávit fiscal primario conseguido por el Gobierno en el primer trimestre del año superó la meta indicativa acordada con el FMI en $1,5 billones para ese período. Entre enero y marzo, el acumulado fue de $5,7 billones, mientras que la meta prevista era de $4,2 billones. El resultado obtenido durante la primera etapa del año contó con algunas "ruedas de auxilio" que le permitieron al ministro Luis Caputo alcanzar el objetivo. Por un lado, se registraron ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones y, por otro, se postergaron pagos de subsidios y otras partidas de gasto relevantes.