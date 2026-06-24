Deuda: el Tesoro buscará renovar $16,2 billones con 8 instrumentos en pesos y captar u$s266 millones con el Bonar 2028

La Secretaría de Finanzas licitará este viernes una nueva canasta de títulos en pesos y en dólares, con alternativas a tasa fija, CER, TAMAR, duales y dollar linked. Los vencimientos ascienden a $16,2 billones tras el canje de instrumentos dollar linked, con $12,9 billones en manos privadas.

El Tesoro vuelve al mercado con una canasta amplia de instrumentos en pesos, dollar linked y una reapertura del Bonar 2028, en una licitación clave para medir la demanda de los inversores y sostener el rollover de fin de mes.

En medio de la escalada del dólar, el Ministerio de Economía dio a conocer este miércoles las condiciones del nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, que se realizará el viernes 26 de junio, y en la que intentará renovar unos $16 billones. De esta forma, la Secretaría de Finanzas ofrecerá una combinación amplia de títulos en pesos, instrumentos vinculados al dólar y una reapertura del Bonar 2028 , en una operación que será seguida por el mercado como una señal sobre la capacidad oficial para sostener el rollover de fin de mes.

El llamado llega, además, en medio de un salto del tipo de cambio, una mayor demanda de cobertura y un debate creciente sobre el carry en pesos. El dólar oficial mayorista cerró en $1.471,5 tras subir otros $10 en la rueda previa, acumuló un avance de 3,1% en las últimas seis jornadas y ya trepa 4,5% en lo que va de junio. En ese contexto, desde PPI explican que la inclusión de instrumentos dollar linked dentro del menú del Tesoro cobra mayor relevancia , porque permite captar parte de una demanda que volvió a buscar cobertura frente al movimiento del tipo de cambio.

El menú en pesos incluye una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 . Este instrumento será licitado por tasa efectiva mensual, tendrá un precio de colocación de $1.000 por cada VNO $1.000 y podrá colocarse hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

Además, Finanzas ofrecerá tres bonos cero cupón ajustados por CER . El primero será un nuevo bono con vencimiento el 29 de octubre de 2027 ; el segundo, una reapertura del TZXM8, con vencimiento el 31 de marzo de 2028 ; y el tercero, un nuevo bono CER con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 . En los tres casos, el parámetro de licitación será el precio, que será determinado en la subasta, y el monto máximo a colocar será hasta el límite autorizado por la normativa vigente.

La Secretaría de Finanzas también incorporó un nuevo bono en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027 . En este caso, la licitación será por margen sobre TAMAR, con precio de colocación de $1.000 por cada VNO $1.000. A esa oferta se sumará la reapertura del bono dual CER/TAMAR +3% con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 , identificado como TXMD9 , que será licitado por precio.

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Dollar linked y Bonar 2028

El llamado también incluye dos instrumentos dollar linked, ambos con licitación por precio y suscripción en pesos. La oferta contempla la reapertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 31 de agosto de 2026, identificada como D31G6, y la reapertura del Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, identificado como TZVD8.

Para estos títulos, la suscripción se realizará en pesos y se utilizará el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al 25 de junio de 2026. En ambos casos, el monto máximo a colocar será hasta el límite autorizado por la normativa vigente.

El tramo en dólares estará concentrado en la reapertura del Bonar 2028, el Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con cupón de 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2028. El instrumento será suscripto exclusivamente en dólares estadounidenses y el monto máximo a colocar en la primera vuelta será de u$s266 millones. La licitación también será por indicación de precio, que será determinado en la subasta.

El mercado espera una señal sobre el rollover

En la previa de la operación, el mercado pondrá el foco en el porcentaje de renovación que consiga el Tesoro y en las tasas que deba convalidar para captar demanda. Según estimaciones de PPI, luego del canje de instrumentos dollar linked, los vencimientos ascienden a $16,2 billones, de los cuales aproximadamente $12,9 billones estarían en manos de privados.

“En la antesala de la licitación, la curva CER mantuvo el sesgo ofrecido y continuó registrando una ampliación de rendimientos respecto de los niveles previos a la última subasta”, señalaron desde PPI. La sociedad de bolsa agregó que esa presión “puede explicarse por el tamaño de la licitación”, por lo que el mercado está atento a “lo que puede ofrecer el Tesoro de atractivo para volver a asegurar un rollover por encima o cercano al 100%”.

La operación llega después de una serie de movimientos oficiales para aliviar el calendario de vencimientos de junio. “Recordemos que de todas maneras el Tesoro este mes tuvo a bien ir descomprimiendo los vencimientos”, indicaron desde PPI. En ese sentido, destacaron el canje de la semana pasada de la letra dollar linked TZV26 y la conversión ofrecida en la primera licitación de junio para el Boncer TZX26 y el dual TTJ26 hacia instrumentos CER/TAMAR con vencimientos posteriores a 2028.

La curva CER llega más ofrecida

El comportamiento de la curva ajustada por inflación será uno de los elementos centrales de la licitación. De acuerdo con PPI, en el tramo corto los bonos CER con vencimiento en 2026 rinden en promedio CER +0,1%, mientras que el segmento 2027 se ubica en torno a CER +4,3%. A partir de allí, la curva exhibe rendimientos que oscilan entre CER +6% y CER +8,6%.

En contraste, los instrumentos a tasa fija con vencimiento hasta noviembre mostraron movimientos más acotados, con tasas efectivas mensuales estabilizadas en la zona de 1,8% a 2%. Ese diferencial refleja que el mercado mantiene una mayor exigencia sobre los instrumentos CER y los tramos más largos, en un contexto en el que el tamaño de los vencimientos obliga al Tesoro a ofrecer un menú amplio para sostener la demanda.

Con esta licitación, Economía vuelve a combinar varios objetivos: renovar vencimientos en pesos, ofrecer cobertura contra inflación y tipo de cambio, extender plazos con instrumentos CER, TAMAR y duales, y captar dólares a través del Bonar 2028. El resultado será una referencia clave para medir el apetito de los inversores por la deuda del Tesoro y la capacidad oficial para atravesar el cierre de junio sin deteriorar las condiciones de financiamiento.