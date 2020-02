Deuda: Guzmán va al recinto de Diputados el miércoles, en medio de "juego de póquer" K

“No es verdad que no tenemos plan,; es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póquer y no con chicos...”, aseguró Alberto Fernández anteayer en Europa. En las últimas horas, la expectativa en el Congreso aumentó tras la confirmación anoche de la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, ya no en una comisión bicameral, sino en pleno recinto de Diputados para dar, el miércoles próximo, una sesión informativa sobre la deuda y la negociación con acreedores.