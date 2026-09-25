David Beckham convierte el Mundial 2026 en un negocio millonario: ganó U$S51 millones y su imperio bate récords

El exfutbolista británico recibió dividendos por unos US$51 millones tras el salto de las ganancias de DRJB Holdings. Los acuerdos comerciales vinculados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá potenciaron su negocio.

David Beckham recibió un dividendo de u$s51,1 millones gracias a los acuerdos relacionados con el Mundial que impulsaron sus ganancias récord.

David Beckham dejó hace más de una década el fútbol profesional, pero su nombre continúa funcionando como una máquina de generar negocios. El exjugador inglés recibió alrededor de u$s51 millones en dividendos vinculados a su imperio empresarial, después de que la compañía que concentra buena parte de sus marcas registrara en 2025 resultados récord, impulsados en parte por nuevos acuerdos comerciales relacionados con el Mundial 2026 .

La sociedad DRJB Holdings , que agrupa los principales negocios asociados a la marca Beckham, alcanzó el año pasado ingresos por u$s110,5 millones , un 20% más que los u$s92,3 millones registrados en 2024. Las ganancias treparon a u$s65,7 millones , un incremento del 46% respecto del año anterior.

DRJB Holdings distribuyó u$s51,1 millones en dividendos durante 2025 , frente a los u$s53 millones del ejercicio anterior. A ese reparto se sumaron este año u$s61,6 millones en dividendos extraordinarios . Beckham, que mantiene el 45% de la compañía, recibió aproximadamente u$s51 millones en el conjunto de esas distribuciones.

El negocio tiene además una estructura accionaria que muestra hasta qué punto la marca del exfutbolista se convirtió en un activo financiero. En 2022, Beckham vendió el 55% de sus empresas a Authentic Brands Group por unos u$s200 millones , mientras que conservó el 45% restante a través de su sociedad Footwork Productions.

Uno de los principales motores del crecimiento patrimonial de Beckham fue la explotación comercial de la imagen de su imagen alrededor del Mundial que se disputó este año en Estados Unidos, México y Canadá . El exjugador apareció durante el verano europeo y de América del Norte en aproximadamente una docena de campañas publicitarias vinculadas al torneo, con compañías globales como Lenovo, McDonald's, Verizon y Lay's, la marca de PepsiCo.

Uno de los acuerdos de mayor alcance fue el firmado con Bank of America, por el cual Beckham se convirtió en embajador de su programa deportivo global mediante una asociación plurianual.

Durante el período mundialista el inglés también avanzó con una colección de ropa masculina junto a Hugo Boss, una línea de gafas desarrollada con Safilo y una edición limitada de las botas de fútbol Predator de Adidas.

A esto se sumó el acuerdo para "Beckham & Friends Live", un programa de Paramount+ asociado a la Liga de Campeones de la UEFA, además de una campaña de Stella Artois junto al actor Theo James.

El exfutbolista inglés David Beckham recibió alrededor de u$s51 millones en dividendos vinculados a su imperio empresarial. X

Tres negocios para explotar la marca Beckham

DRJB Holdings está estructurada en tres grandes divisiones. La principal es DB Ventures, que concentra buena parte de las asociaciones comerciales de Beckham con grandes marcas. Allí se encuentran, entre otros, acuerdos como los desarrollados con Hugo Boss.

La segunda unidad es Seven Global, dedicada a la gestión de licencias y asociaciones comerciales, entre ellas las vinculadas a Adidas. La tercera es Studio 99, la productora audiovisual creada por Beckham, responsable del documental Beckham estrenado por Netflix en 2023 y de otros proyectos vinculados al entretenimiento.

El negocio audiovisual permitió, además, transformar la historia personal y deportiva del exfutbolista en otro activo comercial. La producción sobre Beckham para Netflix amplió el alcance internacional de la marca y abrió una nueva vía de monetización más allá de la publicidad tradicional.

La estructura también se beneficia de la asociación con Authentic Brands Group, uno de los grandes grupos estadounidenses dedicados a la gestión y explotación de marcas. Desde su ingreso en 2022, Authentic participa del crecimiento internacional de los negocios de Beckham mientras el exfutbolista conserva una participación significativa y continúa siendo el principal rostro de la marca.

El modelo de Beckham también se extiende por fuera de DRJB Holdings. El ex capitán de Inglaterra participa en diferentes emprendimientos, entre ellos IM8, compañía vinculada al negocio de suplementos que cofundó en 2024, y BeeUp, dedicada a productos alimenticios a base de frutas y miel.

Beckham se retiró del fútbol profesional en 2013, pero más de una década después continúa monetizando su reconocimiento e imagen global. El Mundial 2026 volvió a demostrar el valor comercial de su nombre: mientras las selecciones compiten por el trofeo, su marca participa de una batalla paralela por captar consumidores a través de algunas de las mayores compañías del mundo.