El Ministerio de Economía busca canjear más de $5 billones de letras atadas al dólar que vencen a fin de mes Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Este martes se licitará la conversión de títulos dólar linked para intentar despejar vencimientos. La última operación de este tipo tuvo una aceptación del 34%.

El Ministerio de Economía lanza un canje de letras dólar linked. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas tiene previsto despejar el horizonte de vencimientos de deuda en pesos que queda hasta el próximo 30 de septiembre, que rondan los $13 billones. Para ello, este martes se realizará el canje de una letra vinculada al dólar. El compromiso puntual es por unos $5,43 billones, lo que representa un 40% del total.

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La operación se realizará entre las 10 y las 15 del martes. Para el canje, el Gobierno ofrece nuevos bonos que ajustan por el valor del dólar. La primera opción es una Lelink (D30O6) que vence el 30 de octubre próximo, con lo cual estaría corriendo el vencimiento solo por un mes.

En la variante dos, el inversor recibe letras vinculadas a la moneda norteamericana con conclusión (D30N6) el 30 de noviembre, mientras que la chance 3 es un bono dólar linked (TZV28) para el 30 de junio de 2028.

La Secretaría de Finanzas buscará trasladar vencimientos por $5,43 billones mediante un nuevo canje de títulos dólar linked. La operación será este martes. La última operación similar a esta fue el 18 de agosto pasado, en la que el grado de aceptación fue considerado bajo por el mercado. Finanzas logró trasladar poco más de un tercio de los vencimientos de la Lelink D31G6, que venció el 31 de ese mes, para septiembre y octubre. Se recibieron 255 ofertas y rescataron u$s1.344 millones de valor nominal del título original, equivalentes al 34,12% del monto en circulación.

A cambio, adjudicaron u$s1.354 millones de valor nominal en las nuevas letras, frente a ofertas por u$s1.737 millones. La demanda se había concentrado en la letra que vence este fin de este mes, con u$s1.213 millones.

Canje y deuda en pesos: la estrategia del Gobierno Expresado en pesos, del vencimiento de la letra de este mes, un 40% provendría del mes pasado. Hasta ahora, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, ha logrado sacar adelante los vencimientos de pesos a lo largo del año, tratando de mantener altos niveles del rollover y a su vez evitando pagar tasas mucho más altas que las de mercado secundario, en una estrategia coordinada con el Banco Central. El Tesoro mantiene una estrategia que prioriza vencimientos de corto y mediano plazo. La intención oficial es evitar convalidar tasas elevadas en los tramos más largos de la curva, minimizando el costo financiero en un contexto donde el riesgo país busca sostenerse cerca de la zona de los 500 puntos básicos. Por otro lado, dado que los abultados vencimientos quincenales suelen requerir cobertura, el mercado sigue de cerca el uso parcial de los colchones de liquidez del Tesoro en el BCRA para no presionar de más la tasa de adjudicación. En cuanto a instrumentos dólar linked, los inversores institucionales sostienen una fuerte demanda de este instrumentos de cobertura.

Mariano Fuchila