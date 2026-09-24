San Juan volvió al mercado internacional de deuda tras 27 años: colocó u$s600 millones a nueve años

La provincia adjudicó la totalidad del bono bajo ley de Nueva York, con una tasa menor al 10%. Según informó el Gobierno sanjuanino, la demanda alcanzó los u$s1.037 millones y participaron 67 fondos e inversores. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura.

La provincia de San Juan regresó al mercado internacional de deuda después de 27 años y colocó un bono por u$s600 millones con una tasa inferior al 10% . La exitosa emisión recibió ofertas por u$s1.037 millones, cerca de 1,7 veces el monto adjudicado , según informó el Gobierno provincial. Participaron 67 fondos e inversores y las órdenes locales sumaron u$s360 millones.

El título, emitido bajo legislación de Nueva York, vence en 2035 y cerró con un cupón del 9,55% y un rendimiento del 9,875% . Vale remarcar que la colocación se concretó en medio de una suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y con el riesgo país argentino en torno de los 570 puntos.

El título pagará intereses semestrales y devolverá el capital en tres cuotas anuales entre 2033 y 2035 . Ese esquema le da una vida promedio de ocho años, aunque el vencimiento final sea a nueve años. Los fondos obtenidos se destinarán a obras de infraestructura.

El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo. Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares. Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más…

La emisión también modificará el perfil de deuda de San Juan. Según estimaciones de Adcap, la deuda provincial equivale a alrededor del 10% de sus ingresos totales y esa relación podría subir inicialmente al 40% tras la emisión.

Orden fiscal y minería, los argumentos de San Juan ante los inversores

La provincia llegó a la emisión con un nivel de endeudamiento históricamente bajo y una sólida posición de liquidez, según los análisis de mercado difundidos antes de la colocación. Los datos acumulados al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%.

El Gobierno provincial también puso el foco en las perspectivas de inversión minera. Según sus cifras, más del 50% de las inversiones comprometidas bajo el RIGI corresponde a proyectos radicados en San Juan. La administración de Orrego presenta al desarrollo minero como un motor de actividad para los próximos años.

“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes. Eso muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular”, afirmó Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros.

Salcedo señaló que la demanda permitió reducir la tasa respecto de la primera indicación de la operación. “La cantidad de órdenes tanto locales como internacionales demuestra la solidez de la provincia”, sostuvo, y consideró que la emisión puede ser un punto de partida para los proyectos de desarrollo previstos en San Juan.



Desde la administración de Marcelo Orrego destacaron que la provincia completó la operación pese al deterioro de las condiciones financieras internacionales. El Gobierno sanjuanino comparó el cupón obtenido con una referencia de financiamiento soberano argentino cercana al 10,8%, calculada a partir de las tasas estadounidenses y el riesgo país.

La nueva colocación también representa un salto de escala frente a la última salida internacional de la provincia: en 1999 había emitido u$s50 millones; esta vez colocó u$s600 millones, doce veces aquel monto nominal.