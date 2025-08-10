Día del Niño 2025: los mejores descuentos y reintegros de las billeteras virtuales para comprar los regalos







Estas plataformas de pago digitales tienen promociones exclusivas para sus clientes que se pueden aprovechar en agosto.

Los descuentos de las billeteras virtuales para el Dia del Niño.

El Día del Niño 2025 se acerca y las billeteras virtuales prepararon promociones especiales para la compra de regalos. Estas plataformas digitales ofrecen descuentos y beneficios exclusivos en diversos comercios. Los usuarios podrán acceder a importantes ahorros al realizar sus compras para esta celebración.

Las billeteras virtuales no solo ofrecen descuentos, sino que también lanzan promociones sorpresa y beneficios exclusivos para sus usuarios. Estas plataformas permiten acceder a entradas para eventos y shows musicales, además de facilitar el pago de impuestos y servicios. Las promociones especiales para el Día del Niño 2025 representan una excelente oportunidad para realizar compras con importantes ahorros.

BUepp.webp Descuentos en jugueterías con billeteras virtuales La billetera digital Buepp del Banco Ciudad ofrece atractivos descuentos para la compra de juguetes. Los usuarios podrán acceder a un 15% de descuento los viernes en diversas jugueterías de la ciudad. Este beneficio incluye establecimientos como Giro Didáctico, Somos los Juguetes, Cebra, Compañía de Juguetes y Apio Verde, entre otros. El tope de reintegro para esta promoción es de $15.000.

Para CityKids y Didacti Kids, el descuento del 15% estará disponible durante toda la semana. Sin embargo, el mayor beneficio se encuentra en la juguetería La Estrella Almagro. En este establecimiento, los usuarios de Buepp obtendrán un 20% de descuento con un tope de reintegro de $20.000. Esta promoción especial estará vigente todos los días.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben contar con una cuenta en la aplicación Buepp. El proceso de registro es simple y gratuito, solo requiere descargar la app, registrarse, escanear el DNI y validar la identidad con una selfie.

Librerías con descuento: con qué billeteras virtuales puedo pagar El Banco Provincia lanzó una promoción especial para celebrar el Día del Niño 2025. Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de descuento en la compra de libros durante los lunes y martes de agosto. Este beneficio estará disponible en más de 150 librerías adheridas de la provincia de Buenos Aires. La promoción no tiene límite de reintegro y se aplica automáticamente al pagar con Cuenta DNI a través de QR o Clave DNI. Este sistema de pago digital simplifica el proceso y garantiza que los usuarios puedan disfrutar del beneficio sin complicaciones. El descuento en librerías forma parte de una iniciativa más amplia que busca incentivar el consumo en pequeños comercios de cercanía. Personal Pay también ofrece promociones especiales para el Día del Niño. Esta billetera virtual brinda un 10% de descuento acumulable con otras promociones vigentes en la tienda online de Grisino. Esta oferta estará disponible todos los días hasta el 31 de octubre de 2025. Además, ofrece un 20% de descuento los miércoles y viernes en CityKids al pagar con Visa Personal Pay o cualquier QR escaneado desde la aplicación. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.