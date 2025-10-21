SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de octubre 2025 - 14:30

Reintegros y descuentos: los beneficios de Buepp para los usuarios de CABA en octubre 2025

La app del Banco Ciudad ofrece promociones exclusivas para quienes viven en la Capital y paguen desde su billetera virtual.

Buepp ofrece distintos beneficios para quienes viven en CABA.

Buepp ofrece distintos beneficios para quienes viven en CABA.

Durante octubre, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una amplia variedad de promociones a través de Buepp, la billetera digital del Banco Ciudad. La herramienta ofrece descuentos en transporte, impuestos, servicios y comercios, con reintegros que pueden superar los $200.000 por mes.

El programa busca fomentar los pagos digitales y ayudar con el gasto cotidiano de los usuarios, ofreciéndoles descuentos y reintegros. Todo se gestiona desde el mismo celular, sin tener que recurrir a trámites presenciales ni costos de mantenimiento.

Informate más
BUepp.webp

Los beneficios de Buepp en CABA

Buepp cuenta con varios beneficios para los ciudadanos porteños:

Transporte gratuito con reintegros mensuales

Los usuarios que activen su tarjeta Mastercard digital de Buepp pueden viajar en subte y colectivo dentro de la Ciudad sin costo, ya que se les devuelve el 100% del monto hasta alcanzar un tope de reintegro de $15.000 por mes.

Este beneficio se aplica de forma automática sobre los pasajes abonados con la tarjeta digital, disponible en la app y vinculada a la cuenta Buepp.

Descuentos en cadenas y supermercados

Durante octubre, la billetera digital ofrece descuentos de hasta 30% en McDonald’s y Farmacity, y del 25% en Jumbo, Disco y Vea.

Además, hay beneficios en comercios de cercanía como carnicerías, verdulerías, granjas, fiambrerías y dietéticas adheridas al programa.

Reintegro por primera compra

Al realizar la primera compra con una Mastercard digital activada desde la app, el usuario recibe un reintegro del 50%, con un límite de $15.000. Este beneficio se acredita directamente en la cuenta y se aplica sobre cualquier compra realizada en comercios habilitados dentro de la red Mastercard.

Descuentos en servicios e impuestos

Buepp también permite pagar ABL, patentes, multas, registros y expensas con descuento. Además, se incluyen descuentos en ferias itinerantes y comercios barriales.

La aplicación, que ya supera los 500.000 usuarios activos, permite hacer pagos con QR o tecnología contactless, enviar dinero, recargar SUBE y celulares, extraer efectivo sin tarjeta y administrar cuentas bancarias. Está disponible de forma gratuita en Play Store, App Store y en la web oficial del Banco Ciudad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias