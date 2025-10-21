Durante octubre, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una amplia variedad de promociones a través de Buepp, la billetera digital del Banco Ciudad. La herramienta ofrece descuentos en transporte, impuestos, servicios y comercios, con reintegros que pueden superar los $200.000 por mes.
Reintegros y descuentos: los beneficios de Buepp para los usuarios de CABA en octubre 2025
La app del Banco Ciudad ofrece promociones exclusivas para quienes viven en la Capital y paguen desde su billetera virtual.
El programa busca fomentar los pagos digitales y ayudar con el gasto cotidiano de los usuarios, ofreciéndoles descuentos y reintegros. Todo se gestiona desde el mismo celular, sin tener que recurrir a trámites presenciales ni costos de mantenimiento.
Los beneficios de Buepp en CABA
Buepp cuenta con varios beneficios para los ciudadanos porteños:
Transporte gratuito con reintegros mensuales
Los usuarios que activen su tarjeta Mastercard digital de Buepp pueden viajar en subte y colectivo dentro de la Ciudad sin costo, ya que se les devuelve el 100% del monto hasta alcanzar un tope de reintegro de $15.000 por mes.
Este beneficio se aplica de forma automática sobre los pasajes abonados con la tarjeta digital, disponible en la app y vinculada a la cuenta Buepp.
Descuentos en cadenas y supermercados
Durante octubre, la billetera digital ofrece descuentos de hasta 30% en McDonald’s y Farmacity, y del 25% en Jumbo, Disco y Vea.
Además, hay beneficios en comercios de cercanía como carnicerías, verdulerías, granjas, fiambrerías y dietéticas adheridas al programa.
Reintegro por primera compra
Al realizar la primera compra con una Mastercard digital activada desde la app, el usuario recibe un reintegro del 50%, con un límite de $15.000. Este beneficio se acredita directamente en la cuenta y se aplica sobre cualquier compra realizada en comercios habilitados dentro de la red Mastercard.
Descuentos en servicios e impuestos
Buepp también permite pagar ABL, patentes, multas, registros y expensas con descuento. Además, se incluyen descuentos en ferias itinerantes y comercios barriales.
La aplicación, que ya supera los 500.000 usuarios activos, permite hacer pagos con QR o tecnología contactless, enviar dinero, recargar SUBE y celulares, extraer efectivo sin tarjeta y administrar cuentas bancarias. Está disponible de forma gratuita en Play Store, App Store y en la web oficial del Banco Ciudad.
