Día de la Madre 2025: regalale un desayuno a tu mamá y paga con un 30% de descuento







La billetera virtual tiene una gran promoción para aprovechar el fin de semana y disfrutar con tu madre.

Buepp tiene un gran descuento para el día de la madre.

El Día de la Madre 2025 es una oportunidad especial para celebrar con un detalle diferente. La billetera digital Buepp, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, lanza una promoción exclusiva que permite disfrutar de un gran descuento en desayunos durante los fines de semana. Esta iniciativa busca facilitar un gesto afectuoso sin descuidar el bolsillo, ideal para quienes deseen sorprender a sus madres con un momento especial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La promoción aplica en establecimientos del rubro "Gastronomía", que incluye cafeterías, restaurantes, bares y locales de comida rápida. El beneficio está disponible los sábados y domingos de 7 a 12 horas, permitiendo a los usuarios disfrutar de un desayuno o brunch con un reintegro significativo.

buepp 1.png

Buepp: 30% de descuento en desayunos La promoción de Buepp otorga un 30% de descuento en compras realizadas en efectivo, con tarjetas de crédito o débito Visa y/o Mastercard del Banco Ciudad. El reintegro se acredita en la cuenta del cliente dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de pago, con un tope mensual de $5.000 por cliente.

Para acceder al beneficio, los pagos deben realizarse de manera presencial mediante el código QR de Buepp en los establecimientos adheridos. La promoción está vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025 y es exclusiva para compras en pesos.