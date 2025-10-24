Buepp: el beneficio que pueden aprovechar los usuarios de otras provincias en supermercados seleccionados







La billetera virtual del Banco Ciudad tiene una promoción imperdible para realizar compras y cuidar el bolsillo.

Buepp tiene un beneficio exclusivo para supermercados del interior.

La billetera virtual Buepp del Banco Ciudad ofrece un beneficio exclusivo para los usuarios que realicen compras en supermercados del interior del país. La promoción permite obtener un 25% de reintegro en compras realizadas los viernes con tarjetas de débito o crédito del banco, mediante el escaneo del QR de MODO desde la app Buepp o App Ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este descuento aplica a compras presenciales en comercios adheridos y está disponible desde el 5 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2025. El reintegro se acredita en la cuenta del cliente en un plazo de 15 días hábiles después de la transacción.

Buepp celular Buepp: descuento para compras en supermercados del interior del país La promoción Buepp está dirigida a los usuarios que utilicen tarjetas de débito Visa y Maestro o tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Ciudad. Para acceder al beneficio, los clientes deben pagar con el QR de MODO a través de la app Buepp o la App Ciudad en supermercados adheridos.

El 25% de reintegro se aplica exclusivamente los viernes y cubre compras en supermercados del interior del país, excluyendo las transacciones online. El monto máximo de reintegro por mes es de $10.000, lo que permite a los usuarios ahorrar en sus compras habituales.

El reintegro se deposita automáticamente en la cuenta del cliente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la compra. Esta promoción busca incentivar el uso de medios de pago digitales y fomentar el consumo en comercios del interior, ofreciendo un beneficio tangible para los usuarios del Banco Ciudad.