La billetera virtual Buepp del Banco Ciudad ofrece un beneficio exclusivo para los usuarios que realicen compras en supermercados del interior del país. La promoción permite obtener un 25% de reintegro en compras realizadas los viernes con tarjetas de débito o crédito del banco, mediante el escaneo del QR de MODO desde la app Buepp o App Ciudad.
Buepp: el beneficio que pueden aprovechar los usuarios de otras provincias en supermercados seleccionados
Este descuento aplica a compras presenciales en comercios adheridos y está disponible desde el 5 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2025. El reintegro se acredita en la cuenta del cliente en un plazo de 15 días hábiles después de la transacción.
Buepp: descuento para compras en supermercados del interior del país
La promoción Buepp está dirigida a los usuarios que utilicen tarjetas de débito Visa y Maestro o tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Ciudad. Para acceder al beneficio, los clientes deben pagar con el QR de MODO a través de la app Buepp o la App Ciudad en supermercados adheridos.
El 25% de reintegro se aplica exclusivamente los viernes y cubre compras en supermercados del interior del país, excluyendo las transacciones online. El monto máximo de reintegro por mes es de $10.000, lo que permite a los usuarios ahorrar en sus compras habituales.
El reintegro se deposita automáticamente en la cuenta del cliente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la compra. Esta promoción busca incentivar el uso de medios de pago digitales y fomentar el consumo en comercios del interior, ofreciendo un beneficio tangible para los usuarios del Banco Ciudad.
