Thomas Bangalter de Daft Punk sorprendió en París con un DJ set inesperado

En su primera sesión de DJ en dieciséis años, Bangalter presentó temas de Daft Punk como "Rollin' & Scratchin'", "Digital Love" y "Contact".

Thomas Bangalter, de Daft Punk, realizó una inusual aparición en vivo tocando un DJ set en París.

El ex-miembro de Daft Punk se unió a Fred Again.., a Erol Alkan, director del sello Phantasy Sound, y a Pedro Winter, fundador de Ed Banger Records y originalmente mánager de los propios Daft Punk, para una sesión sorpresa de DJ en el Centro Pompidou de París. La ocasión coincidió con la celebración del 20.º aniversario del sello discográfico francés Because Music.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dancingastro/status/1982475903092265455&partner=&hide_thread=false Thomas Bangalter actually played a surprise B2B last night with Fred again.., Busy P and Erol Alkan. Absolutely legendary scenes in Paris



Thomas’ first public DJ set in 16 years and first proper show without the Daft Punk helmet in 24 years



Thomas and Fred came out during… pic.twitter.com/j7h8wD0hjY — Dancing Astronaut (@dancingastro) October 26, 2025 En su primera sesión de DJ en dieciséis años, Bangalter presentó temas de Daft Punk como "Rollin' & Scratchin'", "Digital Love" y "Contact", además de "Galvanise" de The Chemical Brothers y parte de la banda sonora de "Una Batalla Tras Otra" de Jonny Greenwood.

Thomas Bangalter y la vida post Daft Punk Thomas Bangalter hizo su última aparición en vivo junto a Guy-Manuel de Homem-Christo, la otra mitad de Daft Punk, durante la actuación de The Weeknd en los Premios Grammy de 2017.

Desde la disolución del dúo en 2021, Thomas Bangalter ha compuesto la música para varios proyectos, incluyendo un ballet francés y una película de comedia absurda basada en Salvador Dalí.

Aún así, a principios de año el dúo se unió al videojuego Fortnite, añadiendo canciones de su catálogo. Su carrera en solitario despegó en 2023 con “Mythologies”, su primer álbum.

