La caída de Amazon Web Services también afecta a las billeteras virtuales

Una falla en los servidores de AWS dejó fuera de servicio múltiples plataformas y afectó billeteras virtuales en Argentina.

Se cayó Amazon Web Services

Una interrupción masiva en los servidores de Amazon Web Services (AWS) paralizó una amplia gama de servicios digitales a nivel global. La falla que se originó en uno de los centros de datos que está en Virginia del Norte, afectó a las plataformas internacionales y a las aplicaciones locales de Argentina, lo que puso el foco en la dependencia tecnológica de la infraestructura en la nube.

Muchos usuarios argentinos reportaron dificultades para poder acceder a billeteras virtuales como Ualá y Naranja X. Las complicaciones generaron demoras en pagos electrónicos, compras en línea y servicios de transporte público, lo que puso en jaque cómo los sistemas financieros se vuelven completamente vulnerables con las fallas que puede tener la nube.

Billeteras digitales.jpg

La caída de AWS que afectó a varios sitios de Internet Amazon Web Services (AWS) registró una interrupción significativa que dejó fuera de servicio a muchos usuarios por la caída de muchas plataformas digitales en el mundo. Los reportes de las fallas afectaron a múltiples servicios como Fortnite, Canva, Disney +, streaming y otras plataformas de Inteligencia Artificial.

Amazon confirmó que la causa de la caída fue por un aumento en las tasas de error que se originaron en uno de los centros de datos más antiguos de la empresa estadounidense. La compañía, además, especificó que sus ingenieros trabajaban activamente para poder resolver el inconveniente y derivar en la causa central.

Cómo afectó la caída de AWS a las billeteras virtuales En Argentina, la caída de AWS generó un impacto directo en el funcionamiento de las billeteras virtuales que muchos usuarios utilizan en el día a día, como Ualá y Naranja X. Muchos usuarios reportaron tener inconvenientes para realizar pagos electrónicos, para acceder a sus cuentas y para poder hacer compras en línea. También hubo demoras en el uso del transporte público, ya que se puede abonar con estas plataformas la compra de pasajes. La dependencia de estas aplicaciones en la infraestructura de la nube de AWS pone en jaque lo vulnerable que se vuelve el sistema financiero digital ante posibles fallas tecnológicas. A pesar de que Amazon trabajó en el problema, el incidente registrado resalta la necesidad de diversificar las fuentes para garantizar la continuidad de los servicios digitales esenciales.