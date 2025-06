Diálogos de Wall Street: ¿los mercados no le temen a la guerra?

Periodista: Los mercados no le temen a la guerra. Y más bien, comienzan a sacarle provecho. EEUU se sumó a la contienda. Bombardeó tres instalaciones nucleares estratégicas de Irán. El mundo se llenó de dudas el fin de semana. Wall Street, en cambio, no mostró ninguna. Subió la Bolsa. Subieron los bonos, y la tasa larga tocó su mínimo del último mes. No hay señales de radiactividad, dice la Oficina Internacional de Energía Atómica. En los mercados, por lo menos, no se ven rastros. ¿Ya pasó lo peor? ¿O los mercados, esta vez, se equivocan, como dicen no pocos especialistas en petróleo?

P.: Sorprendente, ¿o no?

G.G.: En la era del “shale”, Medio Oriente es importante, pero ya no es vital. Dicho esto, aun así, no deja de ser muy llamativo.

P.: La amenaza iraní de bloquear el Estrecho de Ormuz no se tomó en serio.

G.G.: Se formuló y no se concretó, ¿qué otra respuesta podía esperar entonces? EEUU ya hizo lo que tenía que hacer, realizó el trabajo quirúrgico que no podía ejecutar Israel. Ya pegó el martillazo profundo sobre las instalaciones críticas del programa nuclear de Teherán. Si no hay una reacción iraní más enérgica ahora, es menos probable que se tome más adelante.

P.: La represalia fue bombardear una base militar de los EEUU en Qatar. Eso sí, con “preaviso”.

G.G.: Que Trump agradeció. ¿Es esto una señal de distensión? Por parte de EEUU, la faena concluyó el sábado. Aunque si Trump pretende un cambio de régimen, como esbozó después, esto va para largo. Y con resultado dudoso. De parte de Irán no hay ninguna garantía. Pero, son sus propias restricciones las que reducen las primas de riesgo.

P.: ¿Cómo es eso?

G.G.: Podría cerrar el paso por el Estrecho de Ormuz por completo. No lo hace porque económicamente no le conviene. Y esa realidad es más evidente después de la incursión aérea de EEUU que antes del “test”. Por eso el barril cotiza por debajo del viernes. No es un capricho.

P.: Es prueba y error.

G.G.: Es el molde de Ucrania, aplicado a la ocasión.

P.: Pero cuando Putin invadió Ucrania en 2022, el precio del barril se disparó antes, durante y después. Se montó sobre los 100 dólares, llegó a rozar 130. Y llevó unos meses apaciguarlo.

G.G.: Cuando Putin anexó Crimea en 2014, el petróleo (y el gas) siguieron fluyendo. Asistimos a la extraña convivencia de la guerra en el corazón de Europa con el normal abastecimiento de la energía a precios estables. Es más, en 2015 Alemania acordó las condiciones para hacer el gasoducto Nordstream II, que aumentaba la provisión de gas ruso con una traza por el fondo del mar. O sea, dejando a Ucrania de lado.

P.: Un acuerdo que cerró Angela Merkel con Putin.

G.G.: Tal cual. Esa era la idea de Putin en 2022 cuando invadió Ucrania (con el Nordstream II a punto de estrenarse). Sabía que iba a sufrir represalias -y por eso acumuló reservas en el Banco Central en gran cantidad, y por fuera del dólar- pero erró en cuánto a su magnitud. No previó su dureza ni que iban a alcanzar también a las ventas de energía. El shock de 2022 se debió a que el petróleo ruso dejó de fluir a Occidente. Lo que vemos hoy en Irán es un calco de Ucrania 2014. Si se cierra el estrecho de Ormuz sería Ucrania 2022. Que es un fenómeno más violento, pero que a la larga termina igual. En la era del shale, le sacamos petróleo y gas hasta a las piedras.

P.: ¿Cree que la fortaleza de los mercados, y esta capacidad de tomar distancia de los problemas políticos que vive el mundo, se mantendrá?

G.G.: Sí. Y más de lo que parecería prudente. La guerra de los aranceles ya no nos quita el sueño. Como pasa con el Estrecho de Ormuz, China tiene la llave. Y Trump lo sabe. Cuando se dio cuenta, se moderó. Las guerras que son de verdad -Ucrania, Medio Oriente y muchas otras más de bajo perfil- no mueven el amperímetro, más allá de chispazos esporádicos. Si la energía se calma, saldrán pronto del radar. Y, contrario sensu, lo que se cuece es una relajación monetaria importante. El BCE hizo ocho rebajas de tasa en el año. El Banco de Inglaterra, cuatro. La semana pasada, Suiza, Noruega y Suecia gatillaron nuevos recortes.

P.: ¿Y se viene el turno de la Fed?

G.G.: Así es. Se trata de retomar la tarea que comenzó con Biden en la Casa Blanca. El año pasado hubo tres podas por un total de un punto completo.

P.: Ya hay dos votos para retomar la tarea a fin de julio. Dos gobernadores, Waller y Bowman, que en otros momentos supieron ser halcones agresivos, hicieron público su aval.

G.G.: Julio parece apresurado. Un globo de ensayo. Septiembre es la fecha ideal, porque permitirá reunir la data necesaria. Para los mercados, en esencia, es lo mismo. Después de un primer semestre durísimo, pero que la economía absorbió sin daños mayores, es oportuna una descompresión que haga factible el aterrizaje suave que ya está metido en los precios.