Diálogos de Wall Street

G.G.: Es una maravilla. Son 209 mil puestos nuevos, la cifra más moderada en dos años y medio. O sea, el ajuste de tasas no ha sido en vano ni dañino, y no se queda corto tampoco. En esta confusión de dos días se ensayó un breve zafarrancho de combate. Y no hay mal que por bien no venga. Fue muy útil e informativo.