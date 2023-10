Diálogos de Wall Street

Periodista: La Fed discute si las tasas cortas deben subir otro escalón o permanecer en 5,50% por un largo tiempo. Y el mes pasado ensayó una pausa. En el mercado de bonos, en cambio, no hay debate sino acción. Las tasas largas aumentan todos los días. Y ya quebraron 4,70%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la urgencia si la Fed no tiene apuro?

Gordon Gekko: No se engañe. No son dos procesos independientes. Es uno solo. La Fed discute en voz bien alta. Quiere que el mercado escuche. Y tome nota. En septiembre hizo una pausa cortante, muy filosa. Ya no importa tanto si hay otra suba de tasas o no sino la permanencia en el tiempo de las tasas altas.