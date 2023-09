¿Qué se espera de la Fed y la suba de tasas al cierre del 2023?

Finalmente llegó el tan ansiado comité de septiembre de la Reserva Federal . El mercado se hallaba expectante, especialmente desde que se conocieron los datos de empleo de agosto. No era el movimiento inmediato de la tasa de referencia el que captaba la atención. En efecto, para los analistas no cabía la más remota duda que la Fed sostendría el nivel de tasas. Lo que sí generaba total incertidumbre era el camino a seguir a futuro.

En definitiva, había un claro divorcio entre los comentarios de junio de Jerome Powell, y lo que valuaba el mercado, pues este último no terminaba de asimilar la potencial suba adicional que señalaba el dot plot de dicha fecha.

¿Qué fue lo que anunció la Reserva Federal?

En primer lugar, decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria, sosteniendo el rango 5,25%-5,50%. Hasta ahí sin sorpresas para el mercado. Luego reforzó la intención de subir la tasa de referencia en 25 puntos básicos (bps) adicionales antes del cierre del año, algo que, como mencionamos, el mercado no tenía incorporado.

El consenso sostenía que la entidad renunciaría a elevar la tasa, considerando los últimos reportes inflacionarios y económicos. Incluso previo a la reunión, el mercado posaba la tasa a diciembre alrededor de 5,45%, unos 15bps por debajo de la mediana de las proyecciones de los miembros de la Fed, implicando una probabilidad de apenas 43% a que aplique la suba. Sin embargo, la mayor sorpresa provino de los años posteriores.

Mientras que en junio la Fed estimaba que la tasa de referencia se hallaría en torno a 4,6% y 3,4% para 2024 y 2025, respectivamente, en su actualización elevó ambos objetivos en 50bps. Además, adelantó que no esperan comenzar un proceso de baja de tasas hasta por lo menos julio de 2024, un mes después de lo estimado antes de la reunión. En resumen, reforzó el mensaje de higher for longer. Así fue como el cúmulo de sorpresas sopesó sobre el mercado, y los principales índices norteamericanos retrocedieron entre 0,2% y 1,5%.

¿Qué pudo haber visto la Fed?

Es evidente que la pausa llegó de la mano de buenas noticias en el frente inflacionario, y señales positivas del mercado laboral. En cuanto al índice de precios al consumidor (CPI), el mismo Powell enfatizó que las últimas tres lecturas fueron muy buenas, pero que apenas fueron tres. Recordemos que la inflación interanual general de junio, julio y agosto fue de 3,0%, 3,2% y 3,7%, siendo estos los primeros registros por debajo de 4% desde marzo de 2021.

Es cierto también que parte del recorrido lo facilitó el precio del crudo, que hoy se encuentra acelerando. También es una realidad que la inflación núcleo sigue marcando un retroceso en términos interanuales, pero que se sostiene firme. De hecho, la inflación núcleo mensual se ubicó por encima de las expectativas en 0,3% (vs 0,2% de julio), aunque la tendencia parece ser positiva.

Mientras tanto, el mercado laboral, que tan resistente se mostró durante todo el año, finalmente dio un leve indicio de debilitamiento. La tasa de desempleo por primera vez desde febrero de 2022 se posó en 3,8%, saltando 0,3% en un mes, y la tasa de participación se elevó a su punto más alto desde noviembre 2021, en 62,8%. Más importante aún, los salarios crecieron por debajo de lo esperado (0,2% vs 0,4%), también marcando un hito que la Fed no conseguía desde febrero 2022. Por más que estas puedan parecer noticias negativas, no lo son en el contexto actual.

En realidad, muestran que la Fed se acerca a lograr su cometido de quitarle presión al mercado para, a su vez, liberar tensiones inflacionarias. Eso sí, amerita cautela y por ello tiene sentido la pausa para evaluar cómo siguen las dinámicas de la economía. Si bien todavía es necesario lograr una mayor distensión, en este punto, exagerar el apretón puede tener repercusiones muy fuertes.

No obstante, la Fed también observa presiones inflacionarias que requieren atención, y por ello justifica una mayor suba hacia fin de año. Por un lado, el sector de servicios se mantiene en terreno de expansión impulsado principalmente por los precios de los mismos. De hecho, en parte la suba del CPI mensual núcleo de debió en gran parte a una mayor presión en los precios del sector.

Por otro lado, la capacidad de utilización se mantiene elevada aun con el sector manufacturero en contracción y las ventas retail incrementando, lo que denota que la economía sigue firme. No menos importante para la decisión de la Fed resulta que el índice de precios al productor (PPI) el último mes mostró variaciones notablemente por encima de las estimaciones y de registros pasados para el dato general (PPI mensual 0,7% vs 0,4% esperado y del mes anterior), aunque en línea para la núcleo. Ello podría continuar su sendero en la cadena, significando un traslado a los precios del consumidor, lo que la Fed pretende evitar.

¿Qué esperamos en adelante?

No hay duda de que la Reserva Federal querrá mantener su reputación intacta. En este sentido, se espera que cumpla su palabra de cara al cierre del 2023, aplicando la suba adicional prevista de 25bps en busca de finalizar su batalla inflacionaria. Luego de su grave falta de 2021, cuando citó a la inflación como transitoria, la entidad no está dispuesta a poner en juego su credibilidad. Quedando cerca de tres meses para la última reunión del año, parece poco factible que algo se rompa en la economía norteamericana de manera lo suficientemente tajante como para que la Fed no accione como ha anticipado.

Aun así, quedará por verse si cumplirá con el resto del recorrido. Después de todo, como ha mencionado Powell, realizar proyecciones no es tarea fácil, y las dinámicas de la economía varían constantemente.

En este sentido, es menester no perder de vista lo que sucede en Norteamérica. Un cambio de rumbo podría ser consecuencia del inicio de una crisis, y un quiebre en la economía más grande del mundo tendría repercusiones a nivel mundial, particularmente en economías frágiles como la argentina.

Analista de ppi.