Diputados aprobó el acuerdo de comercio internacional Mercosur-Singapur y Argentina suma una nueva puerta de entrada a Asia + Agregar ámbito en









La Cámara baja convirtió en ley el plan que apunta a facilitar el acceso a mercados. EL objetivo es profundizar los vínculos comerciales entre el bloque sudamericano y una de las principales economías del Sudeste Asiático.

Opción 1: La Cámara de Diputados aprobó por 234 votos a favor y solo cuatro en contra el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. El entendimiento incluye comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico y procedimientos aduaneros.

La Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, en una votación que reunió 234 votos afirmativos y apenas cuatro negativos. De esta manera, el Congreso completó el trámite legislativo del entendimiento, que ya había sido aprobado por unanimidad en el Senado en mayo.

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El acuerdo había sido firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre del Mercosur realizada en Río de Janeiro, y ahora Argentina avanzó en su aprobación legislativa. El tratado forma parte de la estrategia de ampliar los vínculos comerciales del bloque sudamericano con mercados externos y profundizar su presencia en Asia.

Qué establece el acuerdo Mercosur-Singapur El entendimiento abarca un amplio conjunto de áreas vinculadas al intercambio económico. Entre sus principales capítulos figuran el comercio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, el comercio electrónico y los procedimientos aduaneros, además de normas vinculadas con el acceso a los mercados.

Uno de los ejes centrales es el principio de trato nacional, que busca garantizar determinadas condiciones para el acceso de los bienes y servicios entre las partes. La iniciativa apunta, además, a establecer reglas comunes que permitan reducir obstáculos y dar mayor previsibilidad al intercambio comercial.

El acuerdo también contempla mecanismos relacionados con la facilitación del comercio, un punto especialmente relevante para un país como Singapur, uno de los principales centros logísticos y financieros del mundo y una puerta de entrada estratégica al mercado del Sudeste Asiático.

El Congreso completó la aprobación del acuerdo firmado en 2023 entre el Mercosur y Singapur. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo político y se inscribe en la estrategia oficial de profundizar la inserción internacional y ampliar los mercados para las exportaciones argentinas. IAL Una nueva apuesta a la inserción internacional La aprobación del acuerdo se produce en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar la apertura comercial y promover una mayor inserción de Argentina en los mercados internacionales. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo y obtuvo un respaldo prácticamente unánime en el Congreso. En el Senado, la iniciativa había recibido 65 votos afirmativos y ningún voto negativo, mientras que en Diputados logró 234 adhesiones. Para la Argentina, el entendimiento abre la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales con un mercado que funciona como plataforma regional para Asia. Singapur depende fuertemente de las importaciones para abastecer su mercado, en particular en sectores vinculados con alimentos, lo que podría representar oportunidades para ampliar las exportaciones argentinas. La aprobación del acuerdo Mercosur-Singapur se suma así a la agenda de negociaciones comerciales que el Gobierno y el bloque regional buscan impulsar para ampliar mercados. Con la sanción del Congreso, Argentina dio un paso formal para incorporarse al esquema comercial acordado con Singapur y reforzar la apuesta por una mayor vinculación con las economías asiáticas. Los sectores argentinos que pueden beneficiarse Agroindustria y alimentos: es uno de los principales candidatos. Singapur importa buena parte de los alimentos que consume y Argentina tiene una oferta competitiva en productos agroalimentarios. El acuerdo puede mejorar las condiciones de acceso y reducir barreras arancelarias de manera progresiva.

es uno de los principales candidatos. Singapur importa buena parte de los alimentos que consume y Argentina tiene una oferta competitiva en productos agroalimentarios. El acuerdo puede mejorar las condiciones de acceso y reducir barreras arancelarias de manera progresiva. Energía: el sector energético aparece entre las actividades estratégicas con potencial para profundizar vínculos comerciales e inversiones con Singapur.

el sector energético aparece entre las actividades estratégicas con potencial para profundizar vínculos comerciales e inversiones con Singapur. Minería: otro de los sectores señalados por su potencial exportador y de atracción de inversiones, especialmente en un contexto de creciente demanda internacional por recursos estratégicos.

otro de los sectores señalados por su potencial exportador y de atracción de inversiones, especialmente en un contexto de creciente demanda internacional por recursos estratégicos. Tecnología y economía del conocimiento: el acuerdo incorpora capítulos sobre comercio electrónico y servicios, y puede favorecer a empresas vinculadas con soluciones digitales, software y servicios basados en conocimiento.

el acuerdo incorpora capítulos sobre comercio electrónico y servicios, y puede favorecer a empresas vinculadas con soluciones digitales, software y servicios basados en conocimiento. Pymes: el tratado contempla específicamente mecanismos de cooperación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su internacionalización.

el tratado contempla específicamente mecanismos de cooperación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su internacionalización. Servicios e inversiones: aunque para Argentina el beneficio dependerá de las condiciones específicas negociadas, el acuerdo incluye comercio de servicios, inversiones, facilitación comercial y un marco de mayor previsibilidad para los negocios.