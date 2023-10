Dólar ahorro: argentinos compraron 33% menos en agosto, pero aumentaron gastos por viajes

Por su parte, los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron u$s180 millones, 378% más respecto al mismo mes del año anterior. Y el BCRA indicó que “dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630, del 3 de noviembre del 2022, en la que se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes”. Esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.