¿Dólar atrasado?: la cuenta de servicios volvió a ser deficitaria en febrero

Los datos del balance cambiario del BCRA son contundentes. El déficit de la cuenta de servicios se redujo sensiblemente a partir de la devaluación de diciembre pasado . A modo de ejemplo, el resultado de octubre de 2023 fue negativo en u$s 753 millones y el rojo de noviembre alcanzó los u$s 678 millones. Luego del salto cambiario, ese mismo indicador quedó casi en equilibrio.

Para el último mes del año pasado, el déficit de la cuenta de servicios fue de solo u$s 20 millones. El rojo más bajo de todo el 2023. Enero del 2024 no solo confirmó la tendencia, sino que, a pesar de la estacionalidad, cerró con un superávit de u$s 84 millones en el mismo indicador que un año atrás había arrojado un rojo de u$s 725 millones.