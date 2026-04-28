La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 de la Ciudad de Buenos Aires. En el expediente están imputados el abogado Matías Morla , su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del exfutbolista, Claudia Maradona y Rita Maradona.

La Justicia elevó a juicio la causa contra Matías Morla por el manejo de las marcas de Diego Maradona.

La Justicia resolvió enviar a juicio oral la causa que investiga el manejo de las marcas de Diego Armando Maradona . En el expediente están imputados el abogado Matías Morla , su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del exfutbolista, Claudia Maradona y Rita Maradona.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó los pedidos de sobreseimiento al considerar que los acusados habrían “ defraudado los intereses de los herederos legítimos ” mediante maniobras vinculadas al manejo y disposición de activos, en el marco de un acuerdo premeditado.

De acuerdo con el expediente, Morla y Pomargo habrían administrado de forma fraudulenta los bienes de la sociedad Sattvica S.A. , en la que figuraban como presidente y director suplente, respectivamente. La firma, según la investigación, habría sido creada de manera simulada por el propio Maradona con el objetivo de proteger sus marcas y eventualmente sustraer parte de su patrimonio tanto del fisco italiano como de sus herederos.

Antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 202 0, Maradona había dispuesto la cesión de 21 marcas a esa sociedad. Sin embargo, el eje de la causa se ubica en las decisiones adoptadas tras la apertura de la sucesión.

En el expediente están imputados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del exfutbolista, Claudia Maradona y Rita Maradona.

Según la investigación, en febrero de 2021 la empresa fue intimada a transferir esos activos a los herederos y a no utilizar poderes previamente otorgados, aunque se sostiene que las maniobras cuestionadas continuaron.

Además, se investiga una presunta cesión de acciones entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 en favor de Rita y Claudia Maradona, quienes habrían recibido el 50% cada una. Durante ese período, Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ocuparon cargos directivos hasta sus respectivas renuncias.

La Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral y dar por clausurada la etapa de instrucción, en un expediente en el que los imputados fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaró su hermana Rita

Durante su declaración ante la Justicia este martes, Rita Maradona contó que se enteró de la muerte de su hermano a través de un periodista y no por un canal oficial. Según relató, con el correr de las horas la familia confirmó el fallecimiento y pudo ver el cuerpo por la tarde en la vivienda.

En su exposición, la hermana conocida como "Kily" también repasó los días previos y las decisiones que tomó la familia tras la operación a la que fue sometido el exfutbolista en la Clínica Olivos.

“Yo a mi hermano fui a verlo cuando lo operaron en la Clínica Olivos y después al otro día a ver cómo estaba. Después tuvimos una reunión con todas mis hermanas, mis sobrinas, el doctor Luque y varios médicos para decidir si seguía en una internación domiciliaria o en una clínica”, explicó.

Finalmente, la familia optó por continuar con una internación en el domicilio, una decisión que implicaba determinadas condiciones médicas.

Además, señaló que la última vez que lo vio con vida fue el día de su externación, en la casa de Tigre, donde lo encontró recuperándose de la cirugía y en buen estado general.