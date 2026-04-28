La ONU estima que cuatro millones de iraníes caerían en la pobreza y se perderían un millón de empleos por la guerra + Seguir en









Un informe de la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre el fuerte deterioro económico en Irán, con caída del ingreso per cápita, inflación descontrolada y un mercado laboral golpeado por el conflicto.

La guerra, las sanciones y la crisis productiva empujan a millones de iraníes a la pobreza en un escenario cada vez más inestable. Reuters

Según un análisis de la Organización de las Naciones Unidas sobre la economía de Irán, más de cuatro millones de iraníes caerán en la pobreza en 2026. El estudio resalta una drástica caída en los ingresos per cápita de los ciudadanos persas, que pasaron de tener u$s8.000 por persona en 2012, a u$s5.000 en 2024.

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Los factores que explican esta drástica caída tienen que ver con la inflación, la corrupción y las sanciones. A todas estas terribles variables aún falta sumarles la guerra que se desarrolla en Teherán desde el 28 de febrero. Los bombardeos israelo-estadounidenses han provocado afectaciones en más de 23.000 fábricas, lo que provocó la pérdida de un millón de empleos, según el viceministro de Trabajo iraní, Gholamhossein Mohammadi.

El freno en los envíos —y, en consecuencia, en las importaciones— profundizó el deterioro de una economía que ya venía golpeada. Ese quiebre en el circuito comercial no solo tensiona al sistema productivo, sino que además amenaza con afectar a la mitad del empleo del país. En paralelo, empuja a un nuevo 5% de la población por debajo de la línea de pobreza, según advirtió Hadi Kahalzadeh, analista del Instituto Quincy.

A este escenario se le suma una inflación fuera de control. De acuerdo a cifras oficiales, el índice anual trepó al 72% en marzo, aunque en los productos básicos el impacto es aún mayor, lo que termina de erosionar el poder adquisitivo en el día a día.

Donald Trump dijo que Irán "Se encuentran en estado de colapso" y quiere reabrir el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país persa atraviesa un “estado de colapso” y que pidió a Washington reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible, en medio de un escenario de negociaciones estancadas que complica una salida al conflicto iniciado hace dos meses.

Trump difundió su mensaje a través de una publicación en redes sociales, donde aseguró que el propio gobierno iraní transmitió su situación crítica y su urgencia por normalizar el tránsito en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. “Irán acaba de informarnos de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que serán capaces de hacer!)”, expresó el mandatario.

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