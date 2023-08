Dólar e inflación: se conocen cuáles eran las proyecciones de gurúes de la City previo a las PASO

Según las proyecciones de las consultoras, la inflación de julio podría ubicarse entre el 6,5% y el 7% (por encima del 6% en junio), debido a la volatilidad de los tipos de cambios alternativas y una aceleración del aumento de los alimentos a fines del mes. El dólar , una de las variables que analizan los gurúes también quedó atrasado debido a que esas proyecciones no contemplan la devaluación que aplicó el Gobierno el lunes.

“El Gobierno parece buscar hacer política de contención de daños, pero eso no implica que la fragilidad cambiaria y las expectativas electorales no tengan un costo sobre la inflación. El salto en la tasa de devaluación va a tener un impacto sobre los precios y la tasa de agosto difícilmente no supere los dos dígitos. El interrogante es si con estas medidas, sumadas a las de fines de julio, el mercado cambiario logrará cierta estabilidad hasta octubre”, analizó ante Ámbito Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica.