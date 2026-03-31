Donald Trump anunció una posible retirada de Irán y se desligó de la seguridad del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró este martes que su país dejará en dos o tres semanas sus responsabilidades directas en la zona y presionó a otras naciones para que asuman el control de la vía clave del petróleo.

Donald Trump: “Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo.

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“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al sugerir que países como China, Francia y otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

Las declaraciones surgieron luego de que el mandatario asegurara que considera cumplida su misión en Oriente Medio y que analiza una retirada en las próximas dos o tres semanas.

Además, recordó que ayer pidió a los países que se negaron a participar de la ofensiva militar contra Irán que actúen con “ coraje ” y “ tomen ” el estrecho. “ Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo ”, escribió en Truth Social.

| URGENTE: Donald Trump: “Nos iremos muy pronto… lo que pase en (Ormuz) no nos importará”. Otros países pueden “arreglárselas solos” si quieren gas o petróleo del Golfo Pérsico. pic.twitter.com/ChEnUUCpJs

En las últimas semanas, Trump modificó en varias oportunidades su postura respecto al estrecho .

En un primer momento impulsó la conformación de una misión internacional, pero ante la falta de apoyo de sus socios, relativizó la necesidad de una intervención directa e incluso descartó depender de la OTAN.

Sin embargo, el mandatario continuó lanzando advertencias hacia Irán por mantener bloqueada una de las principales arterias del comercio energético mundial.

La situación en el estrecho de Ormuz

En ese contexto, Irán cerró la ruta con ataques a petroleros y solo permitió el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas, en una maniobra de presión económica global en medio del conflicto.

Mientras tanto, un petrolero kuwaití fue impactado por un proyectil lanzado desde Irán durante la madrugada del martes mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según informó la Corporación Petrolera de Kuwait.

Trump también afirmó que ayer golpearon una importante base militar con misiles y sostuvo que los daños causados sobre Teherán le demandarán al Estado Islámico entre 15 y 20 años de recuperación.

Consultado sobre eventuales conversaciones con Irán, el presidente sostuvo que todavía podría alcanzarse un acuerdo antes de la retirada, aunque relativizó esa posibilidad al señalar que “ya no importa” porque, según dijo, las capacidades militares iraníes ya fueron debilitadas.