Dólar: para el mercado, el crawling peg al 2% mensual podría terminar en febrero

Para un importante operador financiero, que dialogó en off con este medio, la medida “ es una señal de camino a liberar el cepo ”, lo cual “también podría conllevar a una devaluación”. En esa misma línea, Daniel Marx, director Ejecutivo de Quantum Finanzas, sostiene que, en principio, es un paso moderado para “ ordenar cuentas ”.

Emiliano Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), supone que no es así. Es que el acceso a MULC para MiPyMes está escalonado de manera tal que “coincida con la estacionalidad de la liquidación de divisas, que va subiendo a medida que se acerca la cosecha gruesa”, con pico estacional en mayo. Esto es: la compra de dólares oficiales será por hasta u$s50.000 entre 10/02/24 y 09/03/24, u$s150.000 entre 10/03/24 a 09/04/24 y hasta u$s300.000 del 10/04/24 en adelante.

Es por eso que no observa un salto cambiario en el corto plazo, aunque sí sostiene que el crawling peg en 2% puede no ir más allá de febrero. De momento, Matba Rofex descuenta en los contratos a futuro un deslizamiento de 7,5% en marzo y 14% en abril. “Las posiciones de febrero, marzo y abril vienen bajando desde que asumió Milei. En resumen, el mercado no ve un salto discreto en lo inmediato”, concluye el especialista.

María Moyano Hidalgo, institucional sales trader de Adcap Grupo Financiero, los montos a pagar del conjunto de los corporativos son “extremadamente bajos” en 2024, y muy bajos para 2025 y 2026, lo que le quita presión al Gobierno a la hora de liberar pagos y no generaría una “correlación directa entre el tipo de cambio y el pago de deuda de las compañías”. Aunque el dato de inflación de diciembre y la proyección de enero, menores a lo esperado inicialmente, infieran que el crawling peg del 2% “parezca más lejano de lo que se esperaba”, el próximo dato de IPC, las compras del BCRA y las señales que muestre el Gobierno sobre la capacidad de realizar el ajuste con el paquete fiscal de la ley ómnibus afuera, serán determinantes del mercado “respecto a una posible devaluación en el corto plazo.”

Mientras tanto, Alejandro Bianchi, CEO de Asesor de Inversiones, resalta que el tipo de cambio Contado con Liquidación subió un 27%, alcanzando en esta jornada los $1251, lo que profundizó la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, que llegó a ubicarse por debajo del 8%. Para el especialista, hay factores que debieran ir quitándole presión al tipo de cambio con el correr de los meses: la acumulación de reservas, la llegada de los u$s4700 millones del FMI, que ya se han utilizado según confirmación del BCRA, la eliminación de las LELIQS, con su consecuente traslado a Pases Pasivos, pero “se curvó la dinámica inercial que generaban esos pasivos por tener menor tasa”.

Según Bianchi, esto lleva a entender que la devaluación podría venir recién dentro de “uno o dos meses”, en el marco de la cosecha gruesa. Sin embargo, para el CEO la brecha fue funcional mientras transcurrieron las licitaciones del BOPREAL, a los fines de lograr mayor demanda del bono. “Dudo que haya una devaluación porque se pone en juego el prestigio o confianza de la autoridad monetaria”; concluyó.