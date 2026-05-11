El dólar blue subió este lunes y cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió luego de tres ruedas sin alzas y reapareció la brecha con el oficial
El billete paralelo trepó $5 en la jornada y la distancia con el tipo de cambio mayorista volvió al 1%.
-
Mercados: el dólar oficial bajó, mientras los ADRs saltaron hasta 6% y el riesgo país perforó los 500 puntos
-
El BCRA compró u$s136 millones, el mayor monto diario del mes, y el saldo anual superó los u$s7.500 millones
El billete paralelo avanzó $5 en la jornada y la distancia con el tipo de cambio mayorista volvió al 1%. En lo que va del mayo, el dólar informal subió 0,4%, pero en el acumulado anual retrocede 8,2% (-$125).
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 11 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 11 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.479,79 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 11 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.425,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.850,93, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA