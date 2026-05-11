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11 de mayo 2026 - 18:18

El dólar blue subió luego de tres ruedas sin alzas y reapareció la brecha con el oficial

El billete paralelo trepó $5 en la jornada y la distancia con el tipo de cambio mayorista volvió al 1%.

El dólar blue subió este lunes.

El dólar blue subió este lunes.

Depositphotos

El dólar blue subió este lunes y cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo avanzó $5 en la jornada y la distancia con el tipo de cambio mayorista volvió al 1%. En lo que va del mayo, el dólar informal subió 0,4%, pero en el acumulado anual retrocede 8,2% (-$125).

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 11 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.467,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.850,93, según Binance.

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