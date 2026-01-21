Evacuaron la sede del Foro de Davos por la presencia de humo + Seguir en









Cuando empezó a sentirse el olor, equipos de emergencia interrumpieron las actividades y ordenaron la evacuación preventiva del recinto.

Después de una jornada de exposiciones de referentes políticos y empresariales de todo el mundo, entre ellos el presidente Javier Milei, el centro de conferencias en el Foro Económico Mundial 2026 Davos tuvo que ser evacuado por presencia de humo. No hubo reportes de heridos.

Cuando empezó a sentirse el olor, equipos de emergencia interrumpieron las actividades y ordenaron la evacuación preventiva del recinto mientras intentan determinar el origen del episodio. Informes locales señalan que el humo fue producto de un incendio en un hotel cercano. Hay una gran presencia de bomberos en la zona.

Evacuaron foro de davos Reportes desde el lugar señalaron que había un olor inusual que "hacía que la gente en el área tosiera". El periodista estadounidense Edward Lawrence informó: “Acabamos de ser evacuados del Centro de Congresos. Equipos de emergencia intentan determinar qué está causando un olor que está haciendo toser a algunas personas en nuestra área”.

Por el momento, desde la organización del Foro Económico Mundial no dieron información oficial sobre las causas del incidente ni se reportaron personas heridas.

El discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos Horas antes de la evacuación, Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso extenso. Más temprano había hablado sobre el mismo escenario el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien había dejado el centro de conferencias mucho antes de que comenzara el humo, según informaron desde la Casa Blanca.

El Presidente puso el foco en instalar una defensa del capitalismo basada en la ética y no solo en la eficiencia económica. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, lanzó en el arranque. El mandatario libertario advirtió que durante décadas se impuso un falso dilema entre eficacia política y valores morales: “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”, advirtió. A lo largo de su discurso, el Presidente desplegó una exposición con fuerte anclaje teórico, apoyada en autores de la escuela austríaca como Jesús Huerta de Soto, Murray Rothbard, Israel Kirzner y Hans-Hermann Hoppe, y sostuvo que la propiedad privada, el principio de no agresión y la función empresarial constituyen no solo la base de la eficiencia económica, sino también de la justicia. En ese marco, advirtió que sacrificar valores éticos en nombre del utilitarismo político conduce al colapso económico y social.