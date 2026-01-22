SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de enero 2026 - 12:02

Katie Viqueira: "Maria Elena Walsh fue una mujer muy valiente y visionaria, con una inteligencia poética única"

Por Carolina Liponetzky

Katie Viqueira presenta el domingo a las 17 María Elena Walsh Sinfónico en La Usina del Arte.

Viqueira: "Elevamos su música en el marco de una sinfónica. Como cantante, se luce mucho una voz en sus melodías"

“Cuando cantaba de chica “La vaca de Humahuaca” no pensaba en el bullying que le hacían, y lo pude comprender de adulta. Manuelita habla de la aceptación, de la imagen de cada uno, y ahí estaba el tortugo, esperándola cuando regresó viejita. “El reino del revés” dice un ladrón que es vigilante y otro es juez, eso habla de hoy, y asentimos con la cabeza”, dice Katie Viqueira, quien presenta el domingo a las 17 María Elena Walsh Sinfónico en La Usina del Arte.

El espectáculo reimagina el universo de la cantautora a cargo de Viqueira junto con su trío, Norbi Córdoba, Federico Mizrahi y Fabián “Sapo” Modownik, junto a la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco. Conversamos con Viqueira.

Informate más

Periodista: ¿Por qué eligieron a María Elena para rendir este homenaje?

Katie Viqueira: María Elena nos elige a nosotros al poder dejarnos semejante obra que nos atravesó a muchas generaciones con su pensamiento crítico, humor, melodías, su voz, las imágenes que utilizaba, su lenguaje diferente y novedoso que al mismo tiempo nos incluía a todos como si fuera un territorio en común donde pidiéramos identificarnos. Yo tuve la bendición y honor de grabar varias de las canciones que ella compuso para repertorio infantil y luego hice espectáculos donde incluía las canciones para adultos. Quería hacerle este homenaje por su obra, por lo que sigue significando y en un lenguaje sinfónico y diferente. Elegirla es encontrarnos todos en ese lugar común donde a través de sus letras reconocemos mucho de la identidad humana. Su música y poemas siguen siendo un lugar donde todos nos encontramos.

P.: ¿Qué podés decir de esta autora entrañable de la cultura argentina y cuales otras podrías mencionar?

K.V.: María Elena nos enseñó que la creatividad no tiene límites ni tiempo. Una mujer muy inteligente, valiente, visionaria, que supo comprender la realidad y conductas humanas en momentos difíciles para decirlo, en tiempos que esa claridad era callada pero ella pudo llegar a través de esa inteligencia poética única. Todos quienes conocemos su obra la conocemos a ella, me hubiera gustado conocerla pero no tuve esa dicha, sé que ella valoraba mis versiones e interpretaciones y eso quiero honrar siempre, por eso continúo con su música que es una manera de decirle gracias. Otras autoras mujeres que trabajan por infancias, Magdalena Fleitas a nivel musical y Graciela montes, con mirada filosófica e imaginación en lo literario.

P.: El espectáculo reimagina el universo poético y musical de María Elena, ¿cómo es esta reinvención?

K.V.: Lo único que hay de diferente es la sonoridad que brinda una orquesta sinfónica, respetamos la creación melódica y poética de María Elena, atravesando canciones para los más chicos y grandes. Conviven el Mono Liso con Barco quieto, La cigarra con Canción para bañar la luna. En el concierto disfrutan chicos, abuelos, se los ve cantar y bailar al mismo tiempo, las mismas canciones, algo inédito. María Elena lo logró y aquí honramos las canciones con arreglos maravillosos, ejecutados por una orquesta maravillosa. Elevamos su música en el marco de una sinfónica. Se exploran dinámicas, texturas, conservando la alegría y emoción. Abrimos una forma distinta donde su obra dialoga con la orquesta. Amo sus melodías y me encanta cantarlas, como cantante, se luce mucho una voz en sus melodías.

P.: ¿Cómo se renueva la emoción y en qué radica la vigencia?

K.V.: Ella escribió desde una honestidad enorme, pensamiento filosófico, desde conocimiento humano, análisis y observación poder encontrar humor alegría metáforas increíbles, un don único. Cuando volvemos a escuchar su obra nos vuelve a emocionar y la redescubrimos. Yo escuchaba sus canciones o leía libros y tenía que pensar a ver qué quería decir, y pude resignificar de adulta. A veces redescubro cuando canto, y sigo aprendiendo. Cuando cantaba de chica La vaca de Humahuaca no pensaba en el bullying que la hacían y lo pude comprender de adulta. Manuelita habla de la aceptación, de la imagen de cada uno, de darnos cuenta que es importante aceptarnos como somos, y ahí estaba el tortugo, esperándola cuando regresó viejita. El reino del revés, un ladrón es vigilante y otro es juez, hoy eso nos cuenta situaciones presentes y asentimos con la cabeza. Serenata para la tierra de uno, porque me duele si me quedo y me muero si me voy. La chacarera de los gatos, Barco quieto, La canción del jardinero. Voy a tener invitados maravillosos, a mis dos hijos por ejemplo, Maia y Joaquín Reffico, a Mora Bianchi, esperemos poder repetirlo no sólo en La usina sino llevarlo por todo el país, que es mi sueño.

