Katie Viqueira: "Maria Elena Walsh fue una mujer muy valiente y visionaria, con una inteligencia poética única"

El espectáculo reimagina el universo de la cantautora a cargo de Viqueira junto con su trío, Norbi Córdoba , Federico Mizrahi y Fabián “Sapo” Modownik , junto a la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco . Conversamos con Viqueira .

Katie Viqueira: María Elena nos elige a nosotros al poder dejarnos semejante obra que nos atravesó a muchas generaciones con su pensamiento crítico, humor, melodías, su voz, las imágenes que utilizaba, su lenguaje diferente y novedoso que al mismo tiempo nos incluía a todos como si fuera un territorio en común donde pidiéramos identificarnos. Yo tuve la bendición y honor de grabar varias de las canciones que ella compuso para repertorio infantil y luego hice espectáculos donde incluía las canciones para adultos. Quería hacerle este homenaje por su obra, por lo que sigue significando y en un lenguaje sinfónico y diferente. Elegirla es encontrarnos todos en ese lugar común donde a través de sus letras reconocemos mucho de la identidad humana. Su música y poemas siguen siendo un lugar donde todos nos encontramos.

K.V.: María Elena nos enseñó que la creatividad no tiene límites ni tiempo. Una mujer muy inteligente, valiente, visionaria, que supo comprender la realidad y conductas humanas en momentos difíciles para decirlo, en tiempos que esa claridad era callada pero ella pudo llegar a través de esa inteligencia poética única. Todos quienes conocemos su obra la conocemos a ella, me hubiera gustado conocerla pero no tuve esa dicha, sé que ella valoraba mis versiones e interpretaciones y eso quiero honrar siempre, por eso continúo con su música que es una manera de decirle gracias. Otras autoras mujeres que trabajan por infancias, Magdalena Fleitas a nivel musical y Graciela montes, con mirada filosófica e imaginación en lo literario.

P.: El espectáculo reimagina el universo poético y musical de María Elena, ¿cómo es esta reinvención?

K.V.: Lo único que hay de diferente es la sonoridad que brinda una orquesta sinfónica, respetamos la creación melódica y poética de María Elena, atravesando canciones para los más chicos y grandes. Conviven el Mono Liso con Barco quieto, La cigarra con Canción para bañar la luna. En el concierto disfrutan chicos, abuelos, se los ve cantar y bailar al mismo tiempo, las mismas canciones, algo inédito. María Elena lo logró y aquí honramos las canciones con arreglos maravillosos, ejecutados por una orquesta maravillosa. Elevamos su música en el marco de una sinfónica. Se exploran dinámicas, texturas, conservando la alegría y emoción. Abrimos una forma distinta donde su obra dialoga con la orquesta. Amo sus melodías y me encanta cantarlas, como cantante, se luce mucho una voz en sus melodías.

P.: ¿Cómo se renueva la emoción y en qué radica la vigencia?

K.V.: Ella escribió desde una honestidad enorme, pensamiento filosófico, desde conocimiento humano, análisis y observación poder encontrar humor alegría metáforas increíbles, un don único. Cuando volvemos a escuchar su obra nos vuelve a emocionar y la redescubrimos. Yo escuchaba sus canciones o leía libros y tenía que pensar a ver qué quería decir, y pude resignificar de adulta. A veces redescubro cuando canto, y sigo aprendiendo. Cuando cantaba de chica La vaca de Humahuaca no pensaba en el bullying que la hacían y lo pude comprender de adulta. Manuelita habla de la aceptación, de la imagen de cada uno, de darnos cuenta que es importante aceptarnos como somos, y ahí estaba el tortugo, esperándola cuando regresó viejita. El reino del revés, un ladrón es vigilante y otro es juez, hoy eso nos cuenta situaciones presentes y asentimos con la cabeza. Serenata para la tierra de uno, porque me duele si me quedo y me muero si me voy. La chacarera de los gatos, Barco quieto, La canción del jardinero. Voy a tener invitados maravillosos, a mis dos hijos por ejemplo, Maia y Joaquín Reffico, a Mora Bianchi, esperemos poder repetirlo no sólo en La usina sino llevarlo por todo el país, que es mi sueño.